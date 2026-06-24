Больше не триллионер: Илон Маск потерял 118 миллиардов долларов

Илон Маск потерял 118 миллиардов долларов и перестал быть триллионером

Фото: Reuters/Evan Vucci

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Его состояние уменьшилось до 957 миллиардов долларов.

Американский предприниматель Илон Маск потерял 118 миллиардов долларов и перестал быть первым в мировой истории триллионером. Об этом свидетельствуют данные рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).

Индекс рассчитывается на основе стоимости акций компаний, в которых миллиардеры владеют долями. Для некоторых компаний расчет осуществляется исходя из соотношения их капитализации к EBITDA или цены акции к прибыли на акцию.

По данным рейтинга, состояние основателя аэрокосмической корпорации SpaceX в ходе последних изменений уменьшилось до 957 миллиардов долларов.

Маск пробыл триллионером меньше двух недель. Так, 12 июня, сообщалось, что это произошло благодаря первичному публичному размещени/ акций (IPO) его компании SpaceX, которая привлекла рекордные 75 миллиардов долларов.

А всего доля Маска в космической компании оценивается примерно в 866 миллиардов долларов.

В совокупности с активами в Tesla и других предприятиях, общее состояние предпринимателя на тот момент превышало более одного триллиона долларов к моменту начала торгов на бирже Nasdaq.

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