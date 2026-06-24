О чем говорил Путин на совещании с правительством: главные заявления

Фото, видео: © РИА Новости/Гавриил Григоров; 5-tv.ru

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Президент России Владимир Путин обсудил с кабинетом министров вопросы обеспечения регионов топливом и террористическую активность Киева.

И позиция Москвы в этом вопросе также неизменна. Как вновь повторил сегодня Владимир Путин, мы готовы к переговорам с Киевом на базе договоренностей Анкориджа, Стамбула и реалий на земле. И именно поэтому украинский вопрос, а также сопутствующие проблемы, сегодня затрагивались практически на всех встречах президента. Тему продолжит корреспондент «Известий» Виктор Синеок.

Основная тема совещания — начало работы программы наставничества. На связи с президентом профильные министерства, губернаторы, а главное — наставники и выпускники. Но перед разговором Путин поднимает еще один важный вопрос.

«Мы знаем и видим, что киевский режим по мере того, как ситуация для него на фронте стремительно ухудшается, пытаются создать проблемы с обеспечением энергоресурсами, повлиять на туристический сезон, о чем прямо, честно говоря, нам по разным каналам и говорят.

Вместе с тем и правительство РФ тоже должно предпринять необходимые дополнительные меры, чтобы минимизировать, свести к нулю последствия таких действий. И просил бы в ходе нашей сегодняшней работы заместителей председателя правительства Александра Валентиновича Новака и Марата Шакирзяновича Хуснуллина доложить о том, как идет эта работа», — отметил президент России Владимир Путин.

Названные вице-премьеры после этих слов синхронно погрузились в бумаги. Когда речь об отчете президенту — тем более по такой важной теме — надо, чтобы каждый аспект учитывался. И учли. Сначала Марат Хуснуллин доложил о ситуации с курортными регионами.

«С учетом текущей ситуации происходит некоторое снижение туристической активности на полуострове. Мы реализуем дополнительные меры с министерством обороны по защите всех видов транспортного сообщения с Крымским полуостровом», — пояснил зампред правительства России Марат Хуснуллин.

Следом Александр Новак — о ситуации с топливом.

«Введен полный запрет на экспорт бензина и авиакеросина. Также сейчас рассматриваем полный запрет на экспорт дизельного топлива. Максимально по всем нефтеперерабатывающим заводам увеличили мощности их использования, сократили сроки ремонтов, перенесли плановые ремонты на более поздние сроки. Федеральная антимонопольная служба в режиме реального времени следит за ценами на автозаправочных станциях, при необходимости принимает меры», — подчеркнул заместитель председателя правительства РФ Александр Новак.

В усиленном режиме работают не только крупные, но и малые, и средние нефтеперерабатывающие заводы. Увеличены поставки на внутренний рынок, даже изменения в Налоговый кодекс подготовили, правительство рассмотрит его на днях. Особое внимание к сельскому хозяйству — следят за достаточными объемами дизеля, контролируют цены. Регионы обеспечат топливом в нужном объеме.

«Ясно, что эта задача непростая. В этой связи нужно самым внимательным образом относиться к зонам своей ответственности — в зоне своей ответственности все должны работать ритмично», — обратил внимание Путин.

Это быстрый и скоординированный ответ на попытки украинского режима дестабилизировать ситуацию в нашей стране. Главная их цель — создать для себя благоприятные условия на случай мирных переговоров.

«Речь идет, может идти только о создании впечатления о каких-то сильных позициях. Все эти, по сути дела, террористические выпады не меняют и не могут повлиять, не в состоянии повлиять на события, происходящие на фронте. Более того, я думаю, что вот такие выпады, особенно удары по детям, конечно, стимулируют, только стимулируют наших бойцов на поле боя выполнять те задачи, которые перед ними ставит страна. Потому что они видят и понимают, с кем нам приходится иметь дело. Ничего другого, как обозначение этого режима в качестве неонацистского, в голову даже не приходит», — заявил Путин.

И Россия к мирным переговорам готова. Если условия будут соблюдены.

«На базе договоренностей, которые достигнуты были еще в Стамбуле, и, напомню, были парафированы тогда украинской делегацией. Значит, все их устраивало. Я не вижу оснований отходить от этих договоренностей с нашей стороны. Но на базе договоренностей, достигнутых в Стамбуле, на базе модальностей, которые обсуждались в Анкоридже, и реалий, самое главное — реалий на земле, а также принципов, изложенных мною пару лет назад в ходе выступления в Министерстве иностранных дел», — указал российский лидер.

А пока — заявил Путин — российские войска продолжат двигаться вперед по всем направлениям. А страна продолжит жить, укрепляя свои экономические и военные возможности.

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