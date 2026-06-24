Торнадо, смерчи, ливни: почему разрушительная стихия буйствует на Урале

Фото, видео: © РИА Новости/Стрингер; 5-tv.ru

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Синоптики предупреждают: в ближайшее время снова могут быть созданы идеальные условия для формирования мощных вихрей.

Если судить по динамике последних лет, речь уже не об отдельных всплесках стихии, меняется сама логика погоды, и Урал оказался как раз в эпицентре. Причины и последствия климатической перестройки узнала корреспондент «Известий» Нина Катаева.

Видео, которое говорит само за себя: разрушенные дома, снесенные заборы, искалеченные автомобили, одним словом — полный хаос.

Вот какие разрушения на земле бывают, когда в небе сталкиваются две воздушные массы. Накануне жаркий воздух встретил жесткое вторжение холодного атмосферного фронта. Из-за перепада температур возник вихрь, который уничтожал все на своем пути.

Огромная воронка — подобные мы привыкли видеть на кадрах из США или чуть меньшего масштаба с побережья Черного моря — теперь на Урале, а ведь он считался зоной спокойного континентального климата.

— «63 года мне, я ни разу такого не видел у нас».

— «Везде загромыхало, по крыше застучало. Видимо, летали осколки всякие».

Пугающая аномалия может стать новой нормой для России. Дело в пресловутом глобальном потеплении.

«Если на огне у вас стоит кастрюля, в ней происходит бурление, потому что вода вскипела, и вы берете, добавляете огонь. Бурление, кипение усиливаются. Глобальное потепление, связанное с ростом парникового эффекта, циркуляция усиливается, ветер усиливается и в принципе вероятность появления смерчей растет», — рассказал ведущий научный сотрудник лаборатории физики климата и окружающей среды УрФУ Константин Грибанов.

Породить торнадо могут только так называемые суперячейковые облака. Раньше для их формирования часто не хватало ключевых компонентов — высокой влажности или резкого перепада температур. Теперь условия изменились.

«То есть грозовое облако приобретает большие размеры, и в такое облако встроен мезоциклон, то есть вращающийся конгломерат в виде небольшого циклона. Именно такую грозу называют суперячейковой», — пояснил научный сотрудник лаборатории электроники рентгеновских приборов УрФУ Алексей Пулин.

Синоптикам удалось поймать траекторию движения суперячейковых гроз в Свердловской области. Среди них и та самая, что создала смерч, разрушивший свыше сотни жилых домов. Путь кушвинского торнадо было видно даже из космоса. Спутники успели зафиксировать природную аномалию. Стихия гуляла и в соседнем от Кушвы Туринске. В городе — десятки поваленных деревьев. В Челябинске ураган снес купол храма.

В воронке кучево-дождевых облаков сейчас также Оренбургская область, левобережье Волги, Башкирия, Татарстан.

«У нас есть своя аллея торнадо, она идет от Смоленской и Псковской областей и как раз доходит до Пермского края. Есть еще вторая аллея, где тоже плотность смерчей, так скажем, увеличенная. Она начинается от Алтайского края, Новосибирской области и Омской области и заканчивается на Енисейском кряже в Красноярском крае», — сообщил инженер лаборатории предсказуемости климата Института физики атмосферы Игорь Ажигов.

При этом спрогнозировать появление торнадо крайне сложно.

«Эти явления очень локальны, компактны, их трудно отслеживать. Это потом, задним числом, по косвенным признакам, по лесоповалам можно диагностировать, что он был», — отметил заместитель директора Гидрометцентра России Дмитрий Киктев.

Напуганные вчерашними смерчами жители Урала все равно внимательно изучают прогностические карты. И синоптики подтверждают опасения — в ближайшие сутки снова могут быть созданы идеальные условия для торнадо.

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