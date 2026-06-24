Какие документы нужны для поступления в вузы в 2026 году

Для поступления в вуз в 2026 году обязательно нужны паспорт, СНИЛС и заявление

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Для некоторых направлений подготовки понадобится медицинская справка по форме 086/у, которую лучше оформить заблаговременно.

Приемные комиссии университетов уже приступили к своей работе. В 2026 году вступили в силу обновленные нормативные акты, которые изменяют правила подачи документов и процедуру зачисления. Об этом сообщает издание URA.RU.

Не изменилось требование предоставлять оригинал паспорта или его копию с главной страницей и страницей с пропиской. Если абитуриент сдавал ЕГЭ по старому документу, его также нужно предоставить.

Второй обязательный документ — аттестат за 11 класс или диплом колледжа, если он был окончен. Важно, чтобы к нему прилагалось приложение с оценками, так как комиссия сверяет год выпуска и все отметки.

В этом году для подачи документов в вуз необходимо предоставить СНИЛС, поскольку по его номеру информационная система идентифицирует абитуриента и автоматически подгружает результаты ЕГЭ из федеральной базы. Также он используется для формирования конкурсных списков.

Заявление о приеме в вуз приемная комиссия сформирует непосредственно на месте или через Госуслуги. Кроме того, для подачи документов необходимо согласие на обработку персональных данных. Если абитуриенту нет 18 лет, то согласие должны подписать родители.

Также понадобятся четыре-шесть фотографий размером 3×4 сантиметра на матовой бумаге, которые пойдут в личное дело.

Все вышеперечисленные документы можно подавать в копиях без подписи у нотариуса. Подавать документы можно сразу в пять вузов, в каждом до пяти направлений.

В этом году появилось новое правило: если раньше главным считался оригинал аттестата, то теперь необходимо подать согласие на зачисление. Это будет считаться официальным ответом, что абитуриент выбрал именно этот университет и специальность.

Сформировать согласие на зачисление надо строго до 12:00 по московскому времени 1 августа на приоритетном этапе и до 5 августа на основном этапе зачисления.

Подать его можно лично в приемной комиссии, по почте или через Госуслуги. У абитуриентов есть право отправить такие согласия до пяти вузов и до пяти направлений в каждом.

Еще один важный момент: в этом году Министерство науки и высшего образования России ввело новое правило — так называемый «день тишины». Это дни, когда вузы издают приказы о зачислении, и абитуриенты временно лишаются возможности вносить какие-либо изменения в свои заявления.

Правило действует 3 и 7 августа — в даты выхода приказов о зачислении на приоритетном и основном этапах соответственно.

Для поступающих по квотам и претендующих на льготы, предусмотрен отдельный перечень документов. Важный нюанс — все документы, подтверждающие права на льготу, необходимо принести в оригинальном виде.

Инвалидам I и II групп необходимо предоставить справку об установлении инвалидности, выданную учреждением медико-социальной экспертизы, а также заключение об отсутствии противопоказаний для обучения.

необходимо предоставить справку об установлении инвалидности, выданную учреждением медико-социальной экспертизы, а также заключение об отсутствии противопоказаний для обучения. Ветераны боевых действий должны показать удостоверение установленного образца либо справку из военкомата.

Для детей участников СВО необходимы документы, подтверждающие родство (свидетельство о рождении или справка из ЗАГС) и удостоверение участника.

Помимо стандартного набора, целевики должны предоставить договор о целевом обучении и письменное согласие на передачу персональных данных заказчику целевого набора.

Все эти документы необходимо оформить до начала приемной кампании, поскольку их отсутствие исключает возможность участия в соответствующем конкурсе.

Для некоторых направлений подготовки — преимущественно медицинских, педагогических, спортивных и некоторых военных специальностях, понадобится медицинская справка по форме 086/у. Ее рекомендуется оформить заблаговременно.

Как ранее писал 5-tv.ru, медицинское направление в вузах получило больше всего целевых мест в этом году. По словам министра науки и высшего образования Валерий Фальков, реформа высшего образования будет плавной и понятной для абитуриентов.

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