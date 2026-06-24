Бочки, пила и щелочь: свидетели дали новые показания по делу экс-мэра Тархова

Обвиняемая в убийстве экс-мэра Самары и его жены Екатерина покупала бочки и пилу

Фото: © РИА Новости/ Альберт Дзень

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Девушка отравила деда и бабушку, заморозила останки жидким азотом, расчленила, смешала с гречкой и выбросила в мусорные контейнеры.

В Самарском областном суде 23 июня прошло очередное заседание по делу об убийстве бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его супруги Натальи. Подсудимым Таисии Киселевой и Екатерине Бельской предъявили обвинение по статье за совершенное организованной группой надругательство над телами. Об этом сообщил aif.ru.

Были допрошены шесть свидетелей — среди них близкий друг экс-мэра, три водителя, консультант строительного магазина и продавец бытовой химии.

Екатерина частично признала вину. По версии следствия, она отравила деда и бабушку, заморозила останки жидким азотом, расчленила, смешала с гречкой и выбросила в мусорные контейнеры. Ее сообщники — Светлана и Дмитрий Метревели — находятся в международном розыске.

По словам друга и многолетнего помощника экс-мэра Александра Кузнецова, он обратился в полицию за помощью в поисках Виктора после новогодних праздников. Мужчину насторожило, что друг не выходил на связь несколько месяцев, хотя ранее такого никогда не было. Также насторожили нехарактерные для Виктора сообщения «занят» и «перезвоню».

Опрошенный таксист Борис Белозерцев отметил, что 7 января Екатерина попросила отвезти несколько металлических бочек, объяснив, что они предназначены для ресторана, где якобы проходило крио-шоу. При этом от них шел пар, хотя на ощупь они были явно холодными.

Как отметил опрошенный следствием продавец каустической соды (гидроксид натрия), он продал Екатерине Бельской два мешка: сначала шесть килограммов, потом еще — общий вес составил 56 килограммов. Покупку девушка объясняла бытовыми нуждами.

По версии следствия, Бельская закупала соду не для хозяйственных целей, а для сокрытия следов преступления.

По словам продавца-консультанта одного из строительных магазинов, он был крайне удивлен, когда в начале января к нему обратилась молодая женщина, которая захотела приобрести сабельную пилу якобы для подарка мужчине.

На суде свидетель признался, что был шокирован, когда узнал, для чего на самом деле понадобилась его помощь.

В ходе заседания Бельская задавала много вопросов свидетелям и советовалась со своим адвокатом. Кроме того, у 80-летней подозреваемой в причастности к громкому преступлению Таисии Киселевой поднялась температура до 39 градусов.

Как ранее писал 5-tv.ru, за несколько месяцев до смерти экс-мэр Самары Виктор Тархов жаловался знакомому на внучку Екатерину Бельскую, которая не работала, бросила институт и постоянно просила у него деньги.

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