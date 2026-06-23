Путин выразил соболезнования в связи со смертью Михаила Ножкина

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

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Народный артист РСФСР был талантливым и по-настоящему преданным своему делу человеком.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным, близким, коллегам и поклонникам народного артиста РСФСР Михаила Ножкина, который скончался 22 июня на 90-м году жизни. Телеграмму главы государства опубликовали на сайте Кремля.

Путин передал слова поддержки в связи с кончиной Михаила Ивановича Ножкина. Глава государства отметил, что из жизни ушел талантливый человек, который был по-настоящему предан своему делу.

Также российский лидер указал на большой творческий вклад Ножкина. По словам Путина, в его песнях и стихах искренне звучали темы исторической памяти, гордости за подвиг поколения победителей и любви к Родине.

«В них пронзительно искренне, проникновенно звучат темы исторической памяти, гордости за подвиг поколения победителей, безграничной любви к Родине», — отметил президент России.

Он добавил, что светлая память о Михаиле Ножкине сохранится в сердцах его близких, коллег и многочисленных поклонников.

Михаил Ножкин был хорошо известен отечественному зрителю по ролям в фильмах «Хождение по мукам», «Ошибка резидента», «В начале славных дел», «Юность Петра», «Одиночное плавание» и «Освобождение».

Артист скончался после продолжительной болезни. Как сообщал 5-tv.ru, в последние дни жизни он отказывался от еды и воды.

Пресс-служба Союза кинематографистов России сообщила, что прощание с Ножкиным пройдет 25 июня в храме Христа Спасителя. Церемония начнется в 10:30 по московскому времени.

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