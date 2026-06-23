Трехлетний ребенок утонул в открытом бассейне аквапарка в Ростовской области
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Следователи возбудили уголовное дело.
В городе Батайске в Ростовской области,трагически погиб трехлетний ребенок. Инцидент произошел в открытом бассейне аквапарка. По данному факту Следственное управление Следственного комитета России по региону инициировало уголовное расследование.
Расследование ведется по пункту «в» части 2 статьи 238 УК РФ — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, если это повлекло по неосторожности смерть человека.
Следователи предпринимают все необходимые меры для выяснения всех обстоятельств случившегося.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Самарской области за одни сутки на водоемах погибли трое несовершеннолетних.
Один трагический случай произошел на реке Сок в селе Калмыковка Красноярского района, где во время поисковой операции спасатели обнаружили тело девочки 2013 года рождения. Еще двое детей 2015 и 2017 годов рождения утонули во время купания в реке Сургут в Сергиевском районе.
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