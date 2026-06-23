Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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На переговорах с Киевом должны также учитывать договоренности, достигнутые в Анкоридже, и реалии на земле в зоне СВО.

Москва готова к мирным переговорам с Киевом на базе Стамбульских договоренностей. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

«Россия, тем не менее, как уже не раз говорилось, готова к мирным переговорам с Украиной, готова на базе договоренностей, которые достигнуты были еще в Стамбуле и, напомню, были парафированы тогда украинской делегацией. Значит, все их устраивало. Я не вижу оснований отходить от этих договоренностей с нашей стороны», — сказал российский лидер.

Президент РФ отметил, что на переговорах с Киевом должны учитываться также договоренности, достигнутые в Анкоридже, и реалии на земле в зоне СВО.

"На базе договоренностей, достигнутых в Стамбуле, на базе модальностей, которые обсуждались в Анкоридже, и реалий, самое главное, реалий на земле, а также принципов, изложенных мною пару лет назад в ходе выступления в министерстве иностранных дел", — добавил глава государства", - заключил президент РФ.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

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