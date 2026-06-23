Убили из-за секретов? Стали известны новые детали смерти Мэрилин Монро

Фото: © Getty Images/Baron / Stringer

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Подозрения у специалистов вызвала обстановка в доме актрисы.

Место смерти Мэрилин Монро могло быть постановочным. Об этом сообщили в TMZ со ссылкой на новые данные и мнения экспертов.

По информации портала, появились признаки, которые могут указывать на то, что актриса не ушла из жизни по собственной воле.

В материале отметили, что подозрения у специалистов вызвала обстановка в доме Монро. По данным TMZ, постельное белье выглядело чересчур чистым, а флаконы с лекарствами стояли очень аккуратно, этикетками наружу. Эксперты отмечали, что такая картина не похожа на типичную обстановку при передозировке.

Бывший следователь по нераскрытым делам заявил журналистам, что инсценировка самоубийства обычно не делается так, чтобы выглядеть слишком убедительно. По его мнению, очень аккуратные детали на месте смерти могут говорить о постановке.

Исполнительный продюсер Харви Левин также заявил, что обстоятельства гибели Монро могли быть гораздо более мрачными, чем принято считать. Особое внимание он обратил на телефонный разговор актрисы, в котором она якобы рассказывала о ссоре с младшим братом 35-го президента США Джона Ф. Кеннеди Робертом Кеннеди перед их последней встречей.

По данным TMZ, в беседе с неизвестным человеком Монро говорила, что знает много опасных секретов семьи Кеннеди. Она также утверждала, что эти сведения однажды могут потрясти весь мир. На записи актриса якобы неразборчиво рассуждала о предательстве, романах и высокопоставленных людях.

Авторы материала подчеркнули, что эти детали снова усиливают версию о возможной причастности Джона и Роберта Кеннеди к смерти знаменитости. При этом официально такие предположения не подтверждали.

Мэрилин Монро умерла в ночь с 4 на 5 августа 1962 года в своем доме в Брентвуде, штат Калифорния. Ей было 36 лет.

Официальной причиной смерти актрисы назвали острое отравление барбитуратами. При этом вердикт коронера был сформулирован как вероятное самоубийство.

Несмотря на это, обстоятельства гибели Монро до сих пор вызывают споры. Среди версий называют самоубийство, несчастный случай, убийство по заказу Джона и Роберта Кеннеди, а также причастность Федерального бюро расследований (ФБР) и Центрального разведывательного управления (ЦРУ).

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