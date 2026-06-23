Кристаллы Swarоvski: для Ольги Бузовой создали костыли ручной работы

Для Бузовой создали костыли с 24 тысячами кристаллами

Фото: Instagram*/buzova86

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Артистка восстанавливается после операции на колене.

Певица Ольга Бузова обзавелась роскошными костылями, инкрустированными 24 тысячами кристаллов. Об этом сообщает бренд, специализирующийся на украшении вещей камнями Swarоvski, в Instagram*.

Костыли инкрустированы кристаллами Swarovski. Instagram*/cavanna_brand

Певица ранее рассказывала, что поскользнулась в душе и повредила колено, после чего ей потребовалась операция. Мастера бренда вызвались скрасить процесс восстановления и предложили оформить медицинский аксессуар.

Работа заняла 50 часов и потребовала около 60 тысяч точечных движений — каждый кристалл крепили вручную. Изначально планировали уложиться в три дня, но из-за объема работы сроки пришлось увеличить.

«Очень жаль, что повод для создания этой работы оказался таким грустным. Искренне хотелось бы, чтобы подобного заказа никогда не возникло», — отметили в мастерской под снимком с готовым результатом.

Сейчас артистка покинула Боткинскую больницу. Ее выписали, но передвигаться пока приходится на инвалидной коляске — наступать на травмированную ногу тяжело. Впереди у знаменитости долгий курс реабилитации.

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