Привыкнуть к отдыху: врач объяснил, почему отпуск может привести к усталости

Фото: www.globallookpress.com/Clara Margais

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Большая часть отдыха может уйти на акклиматизацию.

Врач-сомнолог, доктор медицинских наук Роман Бузунов предупредил, что стремление получить максимум впечатлений во время отпуска нередко приводит к обратному эффекту. Вместо восстановления сил человек сталкивается с бессонницей, усталостью и ухудшением самочувствия.

Организму требуется время для адаптации к новым условиям. По словам кандидата медицинских наук Галины Энгельгардт, привыкание к другому климату, влажности, питанию и часовому поясу занимает от двух до пяти дней. В идеале в сумме отдыхать нужно 21-24 дня.

Если поездка длится всего неделю, значительная часть отдыха уходит на акклиматизацию. В результате могут появиться головные боли, раздражительность и расстройства пищеварения.

Отдельное внимание врачи советуют уделять режиму сна. Как отметил Бузунов, на отдыхе часто проявляется так называемый феномен первой ночи, когда человеку сложно уснуть на новом месте.

«Избыток впечатлений и частая смена локаций вызывает дополнительное возбуждение, и человек хуже засыпает», — пояснил специалист.

Чтобы отпуск действительно помог восстановить силы, медики рекомендуют не перегружать график экскурсиями и развлечениями, постепенно знакомиться с местной кухней и оставлять время на адаптацию.

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