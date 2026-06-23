Путин поручил свести к нулю последствия атак ВСУ на инфраструктуру России

Фото, видео: © РИА Новости/Борис Морозов; 5-tv.ru

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Основные задачи по пресечению таких угроз лежат на Минобороны и других силовых ведомствах.

Президент России Владимир Путин поручил правительству принять дополнительные меры для минимизации последствия атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на российскую инфраструктуру. С этим глава государства обратился в ходе совещания с членами правительства в режиме видеоконференции.

Путин заявил, что основные задачи по пресечению таких угроз лежат на Министерстве обороны и других силовых ведомствах. При этом, по словам Путина, кабмин также должен сделать все необходимое, чтобы последствия подобных действий были сведены к нулю.

«Правительство Российской Федерации тоже должно предпринять необходимые дополнительные меры, чтобы минимизировать, свести к нулю последствия таких действий», — сказал Путин.

Как писал ранее 5-tv.ru, президент отметил, что удары по гражданским объектам России участились в связи с ухудшением положения Киева на фронте. Он отметил, что киевский режим теряет одну территорию за другой, тогда как российские бойцы продолжают продвигаться и занимать населенные пункты.

По словам Путина, из-за этого ВСУ наносят удары по гражданской инфраструктуре РФ, пытаясь создать проблемы с обеспечением энергоресурсами и повлиять на туристический сезон в России.

Глава государства также попросил вице-премьеров России Александра Новака и Марата Хуснуллина доложить о работе по устранению последствий ударов украинских боевиков по территории РФ.

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