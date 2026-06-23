Съезд ЛДПР утвердил предвыборную программу партии

Фото, видео: © РИА Новости/Михаил Воскресенский; 5-tv.ru

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В Подмосковье во вторник проходит 38-й предвыборный съезд партии.

Развитие спорта в России и вопрос возвращения нашей страны на мировые арены остается в приоритетной зоне внимания. О важности этой работы сегодня заявил министр спорта на предвыборном съезде ЛДПР, который открылся в Подмосковье.

«Гимн России слышен на чемпионатах и кубках мира, уже прозвучал более 150 раз, более 300 раз поднялся флаг. Это когда еще и бронзовые, и серебряные медали наши завоевывают. И эту работу мы завершим полноценным возвращением в мировой спорт», — сказал министр спорта России Михаил Дегтярёв.

«Мы как политическая партия, вторая политическая сила в стране — входим в решающий политический этап. Мы, ЛДПР, не имеем права проиграть», — заявил председатель ЛДПР Леонид Слуцкий.

В итоге делегаты съезда утвердили предвыборную программу партии. Она носит название «100 дней преобразования России».

«В эти 100 дней мы должны запустить решения, которые дадут стране движение к развитию, людям — защиту, а власти — ответственность перед гражданами», — отметил лидер партии Леонид Слуцкий в ходе выступления.

Выборы депутатов Госдумы и другие выборы, назначенные на 20 сентября 2026 года, пройдут в три дня — с 18 по 20 сентября.

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