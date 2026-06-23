«Технологии не заменят мужество»: Путин встретился с выпускниками военных вузов

Фото, видео: © РИА Новости/Михаил Метцель; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Собравшиеся в Георгиевском зале — фундамент победы России в любой ситуации.

Запад открыто заговорил о войне с Россией, но наша страна готова дать отпор. Об этом сегодня заявил президент России Владимир Путин на встрече с выпускниками военных вузов. По словам президента, сейчас идет модернизация ядерной триады. С началом СВО качественно изменились многие виды вооружений.

Во время неформального общения с офицерами и курсантами речь зашла о последствиях для стран, которые помогают ВСУ наносить удары по нашей территории. Как Россия будет реагировать на эти угрозы — расскажет корреспондент «Известий» Дмитрий Зименкин.

Волнение перед встречей с президентом — оно и военкорам знакомо. Порой сильнее того, которое испытывают в военных командировках или, как выпускники, на защите диплома. Ответственность велика. Но это такое, приятное волнение.

Владимир Путин в первые же секунды своего появления поздравил выпускников с окончанием вузов и назвал их достойными преемниками наших героических предков. Тем более что параллели очевидны и в контексте противостояния: как сейчас, так и в 40-х годах прошлого века наше Отечество пытается предотвратить большую войну.

«Открыто на Западе говорят о том, что они готовятся к войне с нами и наращивают военные наступательные бюджеты. НАТО и ЕС, как и ранее, используют лживые заявления о якобы российской военной угрозе», — заявил Владимир Путин.

И средства противостоять у нас есть. А главное — умы, которые создают нечто новаторское. Как полковник Евгений Кравцов, выпускник академии из Воронежа, доктор технических наук, который разработал технологию «интеллектуального воздействия» в сфере радиоэлектронной борьбы, за что награжден медалью Суворова.

«Наградят меня или нет, практически вообще не думал. На самом деле настолько было интересно видеть вот эту живую работу. И ты понимаешь, что если до этого еще этого не делали, а это получается, от этого получаешь самое большое удовольствие», — поделился слушатель Военно-воздушной академии имени профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина Евгений Кравцов.

Радости от встречи с президентом не скрывает и Аэлина Хомушку. Среди выпускников сложно не заметить такую красивую. Но ведь она еще и самая успешная выпускница университета Министерства обороны.

«Незабываемые впечатления, как будто было что-то нереальное. Я считаю, что такие мероприятия должны и в будущем проводиться, потому что это очень вдохновляет и дальше совершенствоваться», — сказала выпускница Военного университета МО РФ Аэлина Хомушку.

В неформальном общении с Владимиром Путиным поговорили о многом. Но главное, что волнует сейчас всех, — ситуация на фронте и жизнь наших ребят.

— Ну там же долбят ребята каждый день. Каждый божий день идут и идут. И мы придем туда, куда нужно.

— Мы поможем.

— Я не сомневаюсь. Сомнений нет.

Как бы враг ни был сейчас силен и рассредоточен по территориям, в том числе далеким от ЛБС и зоны СВО, он не должен чувствовать себя вольготно.

«Вместе с тем мы готовы оперативно и адекватно ответить на любые внешние и внутренние угрозы. Но, безусловно, никакие достижения в производстве самых современных средств вооруженной борьбы не заменят мужество и профессионализм наших воинов. Главная составляющая успеха в специальной военной операции — это воинский коллектив», — подчеркнул президент.

И эти люди, собравшиеся сегодня в историческом Георгиевском зале — по сути, храме доблести с высеченными на стенах именами героев Отечества разных эпох, — та самая опора и есть. Фундамент победы России, в каких бы сложных условиях она ни оказалась.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.