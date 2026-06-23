Ипотека уходит на паузу: Госдума дала семьям с детьми новые каникулы

Госдума разрешила семьям с двумя и более детьми брать ипотечные каникулы

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

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Новый закон позволит родителям существенно снизить кредитную нагрузку в период ухода за ребенком.

Гражданам с двумя и более детьми в России разрешат оформлять длительную отсрочку по ипотечным платежам — соответствующий закон был принят Госдумой во втором и третьем чтениях и начнет действовать с 1 сентября 2026 года.

Решение направлено на поддержку семей с детьми и реализует поручение президента, связанное с улучшением демографической ситуации и снижением финансовой нагрузки на родителей.

Какие правила действуют сейчас

На сегодняшний день заемщики могут рассчитывать на ипотечные каникулы сроком до шести месяцев. Такая мера доступна при одновременном соблюдении условий: снижение дохода семьи более чем на 20% и высокая долговая нагрузка, при которой платежи по кредиту превышают значительную часть ежемесячного дохода.

Иными словами, действующий механизм ориентирован прежде всего на финансовые трудности заемщика.

Что изменится с 2026 года

После вступления нового закона в силу появится отдельная льгота для семей, в которых рождается или усыновляется второй и последующие дети.

В таких случаях можно будет приостановить выплаты по ипотеке на срок до 18 месяцев. При этом проверка уровня дохода применяться не будет — право на каникулы будет предоставляться автоматически при наступлении соответствующего семейного события.

Ограничения и сроки

Установлено, что окончание льготного периода не может выходить за рамки периода, пока ребенку не исполнится полтора года. В случае усыновления срок привязывается к 18 месяцам с момента оформления.

Также предусмотрено, что воспользоваться этой мерой поддержки можно только один раз в рамках одного ипотечного договора.

Как будут начисляться проценты

В первые шесть месяцев льготного периода проценты по основному долгу начисляться не будут. Далее начисление возобновляется, однако обязанность по их выплате переносится на период после завершения каникул.

Таким образом, платежная нагрузка временно снимается, а обязательства по процентам откладываются на будущее.

Цель нововведения

По оценкам представителей Госдумы, такая мера позволит семьям снизить финансовое давление в период, когда один из родителей временно не работает из-за ухода за ребенком.

Подчеркивается, что предоставление длительных ипотечных каникул должно дать возможность спокойно заниматься воспитанием детей, не отвлекаясь на обязательные кредитные платежи.

Дополнительные пояснения

Закон распространяется не только на новые ипотечные договоры, но и на кредиты, оформленные до его вступления в силу.

Ожидается, что новая система станет одной из мер поддержки семей с детьми и будет способствовать улучшению демографической ситуации в стране.

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