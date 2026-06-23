Путин: Киев бьет по гражданским объектам России из-за провалов на фронте
Фото, видео: © РИА Новости/Евгений Биятов; 5-tv.ru
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Украинская сторона теряет территории, а военные ВС РФ занимают один населенный пункт за другим.
Киевский режим по мере ухудшения ситуации на фронте стал активнее использовать тактику ударов по гражданским объектам и инфраструктуре России. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства в режиме видеоконференции.
По словам главы государства, украинская сторона теряет территории, а российские военные занимают один населенный пункт за другим. Из-за этого Киев пытается создавать проблемы внутри России за счет атак на гражданскую инфраструктуру.
«Киевский режим <…> взял на вооружение тактику нанесения ударов по нашим гражданским объектам, по гражданской инфраструктуре», — отметил Путин.
Президент подчеркнул, что вражеские удары направлены в том числе на объекты, связанные с обеспечением энергоресурсами страны. Кроме того, Киев стремится повлиять на туристический сезон в России.
Также Путин добавил, что российская сторона получает по разным каналам прямые сигналы о таких целях Киева. Он отметил, что об этом говорят достаточно открыто.
Глава государства поручил правительству России принять дополнительные меры, чтобы свести к нулю последствия ударов ВСУ по российской инфраструктуре.
Ранее, писал 5-tv.ru, Путин отметил, что Россия встала на защиту Донбасса после восьми лет отказов Украины от мира.
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