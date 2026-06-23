Путин: киевский режим теряет одну территорию за другой

Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев

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Украина по мере ухудшения ситуации на фронте взяла на вооружение тактику нанесения ударов по гражданским объектам России.

Киевский режим теряет одну территорию за другой, сообщил президент России Владимир Путин. Глава государства собрал совещание с членами правительства в режиме видеоконференции.

«Мы знаем и видим, что киевский режим, по мере того, как ситуация для него на фронте стремительно ухудшается, по мере того, как противник теряет одну территорию за другой, а наши бойцы занимают один населенный пункт за другим, взяли на вооружение тактику нанесения ударов по нашим гражданским объектам, по гражданской инфраструктуре. Пытаются создать проблемы с обеспечением энергоресурсами, повлиять на туристический сезон, о чем прямо, честно говоря, нам по разным каналам и говорят», — сказал Путин в ходе совещания.

По словам президента, по мере ухудшения ситуации на фронте Киев применяет тактику нанесения ударов по гражданским объектам и инфраструктуре России. Президент отметил, что российские подразделения продолжают занимать новые населенные пункты, тогда как украинские силы, по его оценке, теряют позиции.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что, по словам президента России Владимира Путина, Россия на протяжении восьми лет предпринимала попытки урегулировать ситуацию в Донбассе через переговоры с Украиной, однако впоследствии была вынуждена занять позицию защиты местного населения.

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