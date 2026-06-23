Жаловался на внучку: неожиданные подробности дела об убийстве экс-мэра Самары

Фото: ИЗВЕСТИЯ/стрингер

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Тархов обычно не посвящал друзей в подробности личной жизни. Однако летом 2024 года он эмоционально высказался о своей родственнице.

Бывший мэр Самары Виктор Тархов за несколько месяцев до гибели жаловался знакомому на внучку Екатерину Бельскую, которая не работала, бросила институт и постоянно просила у него деньги. Об этом сообщил источник 5-tv.ru из зала Самарского областного суда, в котором рассматривается дело об убийстве Тархова и его супруги Натальи.

Знакомый экс-мэра, который знал его больше 30 лет, рассказал, что Тархов обычно не посвящал друзей в подробности личной жизни. Однако летом 2024 года он эмоционально высказался о внучке, посетовав, что та нигде не работает, оставила учебу и интересуется только деньгами.

Именно этот мужчина после исчезновения Тархова одним из первых забил тревогу. По его словам, они каждый год созванивались накануне Нового года, но в конце декабря 2024 года мужчина не ответил на звонки. С его номера 1 января 2025 года пришло сообщение с обещанием перезвонить, однако звонка так и не последовало.

Через несколько дней знакомый снова попытался связаться с Тарховым, чтобы поздравить его с днем рождения. Однако все попытки оказались безуспешными. Молчание насторожило не только его, но и других людей из окружения бывшего главы Самары.

На вопросы о местонахождении Тарховых, как рассказал свидетель, внучка экс-мэра Екатерина отвечала, что у ее бабушки произошел инсульт, а дед якобы увез супругу в Москву на скорой помощи. Похожее сообщение, предположительно от имени самого Тархова, получил и его бывший коллега.

В этом СМС говорилось, что бывший мэр находится в Москве по семейным обстоятельствам и планирует вернуться примерно 19 января, после чего сможет выйти на связь. Также в сообщении было указано, что по всем вопросам следует обращаться к Кате.

После этого знакомый Тархова обратился за помощью в правоохранительные органы. Вместе с оперуполномоченной он пришел к квартире Тарховых. По его словам, на первый взгляд ничего подозрительного он не заметил, однако его насторожило поведение Бельской. Девушка не пустила сотрудницу дальше порога, а внутрь квартиры пригласила только знакомого семьи.

Спустя несколько дней Бельская передала мужчине подарок, который, как она утверждала, был от Тархова. Это была бутылка виски.

Про убийство Виктора Тархова и его супруги Натальи стало известно 5 февраля 2025 года. По данным следствия, супруги погибли примерно за месяц до обнаружения тел. По подозрению в двойном убийстве арестовали их внучку Екатерину Бельскую.

Следствие считает, что после смерти родственников Бельская в течение месяца отправляла сообщения с телефонов Тархова и его жены. В этих сообщениях она утверждала, что супруги уехали из страны. Параллельно, по версии следствия, девушка начала распродавать имущество бабушки и деда, используя поддельные документы.

Бельская дала признательные показания 28 февраля. По данным следствия, она заявила, что отравила родственников, чтобы завладеть их имуществом. Затем тела, как утверждает следствие, были заморожены в азоте, после чего сообщник девушки расчленил их бензопилой.

По версии следствия, останки Тарховых Бельская попыталась скрыть, пропустив их через мясорубку и смешав с гречкой, чтобы убрать запах. После этого фрагменты тел были выброшены в мусорные контейнеры.

Ранее, сообщал 5-tv.ru, внучке экс-мэра Самары продлили срок содержания под стражей.

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