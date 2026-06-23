В Одессе сообщили о попытке захвата храма канонической УПЦ

Фото: Telegram/Одеська єпархія УПЦ/odeparh

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Ранее подобный инцидент случился в Житомирской области.

Одесская епархия Украинской православной церкви (УПЦ) сообщила о попытке силового захвата храма в честь святого благоверного князя Александра Невского в Одессе. По данным епархии, инцидент произошел с участием неизвестных лиц.

«Неизвестными лицами осуществляется попытка силового захвата храма Одесской епархии УПЦ в честь святого Александра Невского в Одессе», — сказано в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Одесской епархии УПЦ.

Представители епархии обратились к прихожанам с призывом к усиленной молитве за приход и сохранение храма.

Ранее сообщалось о захвате храма в Житомирской области, а также о событиях в Киевской области, где правоохранительные органы проводили действия на территории Михайловского монастыря Украинской православной церкви.

В ряде регионов страны сторонники Православной церкви Украины (ПЦУ) заявляют о намерении добиваться передачи храмовых комплексов под свое управление.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сотрудников ТЦК обвинили в пытках сына священнослужителя. Настоятель одного из монастырей канонической Украинской православной церкви рассказал, что сотрудники ТЦК с особой жестокостью мобилизуют всех, кто связан с УПЦ.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.