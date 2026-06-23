В Одессе сообщили о попытке захвата храма канонической УПЦ
Фото: Telegram/Одеська єпархія УПЦ/odeparh
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Ранее подобный инцидент случился в Житомирской области.
Одесская епархия Украинской православной церкви (УПЦ) сообщила о попытке силового захвата храма в честь святого благоверного князя Александра Невского в Одессе. По данным епархии, инцидент произошел с участием неизвестных лиц.
«Неизвестными лицами осуществляется попытка силового захвата храма Одесской епархии УПЦ в честь святого Александра Невского в Одессе», — сказано в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Одесской епархии УПЦ.
Представители епархии обратились к прихожанам с призывом к усиленной молитве за приход и сохранение храма.
Ранее сообщалось о захвате храма в Житомирской области, а также о событиях в Киевской области, где правоохранительные органы проводили действия на территории Михайловского монастыря Украинской православной церкви.
В ряде регионов страны сторонники Православной церкви Украины (ПЦУ) заявляют о намерении добиваться передачи храмовых комплексов под свое управление.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что сотрудников ТЦК обвинили в пытках сына священнослужителя. Настоятель одного из монастырей канонической Украинской православной церкви рассказал, что сотрудники ТЦК с особой жестокостью мобилизуют всех, кто связан с УПЦ.
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