Путин: страны Европы воздерживаются от запуска БПЛА по территории РФ

Фото: © РИА Новости/Александр Щербак

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Все понимают неотвратимость ответного удара.

Страны Европы пока воздерживаются от запуска ударных беспилотников по российской территории со своих аэродромов, осознавая неизбежность возмездия. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе общения с выпускниками высших военно-учебных заведений.

«Они пока не дошли до того, чтобы со своих территорий что-то запускать. Они понимают, что будет ответный удар. Все понимают или должны понимать», — заявил глава государства, его слова приводит официальный Telegram-канал Кремля.

Российский лидер добавил, что государства, которые тем или иным образом помогают запускать дроны по РФ, не отдают себе отчета в потенциальных последствиях.

Он отметил, что Москву во все времена провоцировали, а когда она вставала на защиту своих интересов, ее тут же обвиняли в агрессии. Однако внутри западного общества зреют перемены.

По словам Путина, в странах Европы набирают обороты те силы, которые не хотят конфронтации и публично заявляют о желании выстроить отношения с Россией.

Ранее 5-tv.ru писал, что Владимир Путин назвал навязываемые Западом «правила» ширмой для неоколониальных амбиций и вмешательства в дела независимых государств.

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