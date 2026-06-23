Путин заявил о росте интереса части западных сил к диалогу с Россией

Фото: © РИА Новости/Юрий Кочетков

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Президент отметил изменение настроений среди сторонников конфронтационного курса.

На Западе есть политические силы, выступающие за восстановление отношений с Россией. Об этом президент России Владимир Путин сообщил на встрече с выпускниками военных вузов в Кремле.

«Брожение там внутри стран имеется, и те силы, которые не хотят никаких конфронтаций, те силы, которые публично заявляют о своем желании выстроить отношения с нашей страной, — они набирают обороты», — сказал Путин.

Глава государства отметил, что сторонники жесткого подхода к отношениям с Россией, по его оценке, сталкиваются со снижением поддержки. В качестве примера он привел ситуацию в Германии, где, как заявил президент, уменьшается влияние политических объединений, выступающих за продолжение курса на усиление напряженности с Москвой.

Путин также указал, что поддержку получают представители общественных и политических кругов, которые выступают за нормализацию отношений с Россией, отказ от политики стратегического поражения страны и восстановление каналов диалога.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин заявил о постоянной защите интересов России ее Вооруженными силами.

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