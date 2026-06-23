Путин: Армия России поджимает ВСУ по всей линии фронта

Фото, видео: © РИА Новости/Евгений Биятов; 5-tv.ru

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Вооруженные силы страны «добирают» Константиновку.

Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) и продвигаются в Константиновке Донецкой Народной Республики (ДНР) и «добирают» населенный пункт. Об этом президент России Владимир Путин заявил на встрече с выпускниками военных и ведомственных вузов в Георгиевском зале Кремля.

«Наши ребята сейчас практически добирают Константиновку», — подчеркнул он.

По словам главы государства, на всех участках линии боевого соприкосновения российская армия оказывает давление на Вооруженные силы Украины (ВСУ). Говоря о ситуации в ДНР, Путин отметил, что ВС РФ продолжают работу в районе Константиновки.

«Тот, кто с фронта пришел — знают — ребята наши поджимают их (ВСУ — Прим. ред.), поджимают на всех участках боевого соприкосновения — на всех», — заявил глава государства.

Встреча Путина с выпускниками прошла в Кремле. В ней приняли участие более 600 человек, завершивших обучение с отличием, а также преподаватели и руководители профильных ведомств. В числе участников оказались выпускники вузов Минобороны, МЧС, ФСБ, Федеральной службы охраны (ФСО), Росгвардии, МВД, Следственного комитета и Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН).

Ранее на этой же встрече Путин заявил, что ВС РФ всегда стоят на страже интересов страны. Обращаясь к молодым офицерам, президент отметил, что военная служба включает много повседневных задач, организационных вопросов и рутинной работы. При этом, по словам главы государства, военнослужащим важно помнить, что от их решений зависят судьбы миллионов граждан и будущее России.

До этого, как писал 5-tv.ru, в Министерстве обороны России сообщили, что за сутки военные РФ освободили от украинских формирований почти 130 строений в Константиновке. По данным ведомства, потери ВСУ на этом участке составили до 90 человек личного состава.

Кроме того, российские силы продолжали наносить удары по объектам, которые задействованы украинскими формированиями. За сутки были поражены предприятия топливно-энергетического и транспортного комплекса, а также склады с горючим.

Помимо этого, за сутки были перехвачены и уничтожены 13 управляемых авиабомб, пять британских крылатых ракет Storm Shadow, а также 462 беспилотных летательных аппарата (БПЛА) противника. Общие потери украинской стороны на всех направлениях за сутки составили около 1295 боевиков.

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