Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Преступление готовилось по указанию зарубежных кураторов, исполнители рассчитывали получить за него вознаграждение.

В Новосибирской области суд поставил точку в деле о покушении на убийство военнослужащего. Фигурантами оказались двое несовершеннолетних жителей региона, которых признали виновными в подготовке преступления.

Как сообщили в Следственном комитете, летом прошлого года подростки обработали ручку и боковое зеркало автомобиля военного токсичным веществом. По версии следствия, все действия они снимали на мобильный телефон, чтобы впоследствии предоставить отчет заказчикам.

Утверждается, что предложение совершить преступление за деньги молодые люди получили от представителей украинских спецслужб, а емкости с химическим составом им передали кураторы.

Реализовать задуманное обвиняемым не удалось. Их деятельность была своевременно пресечена сотрудниками ФСБ. В отношении подростков возбудили дело о покушении на убийство, совершенном группой лиц по предварительному сговору общеопасным способом.

Суд признал обоих виновными и назначил каждому наказание в виде пяти лет лишения свободы. Отбывать срок они будут в воспитательной колонии.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.