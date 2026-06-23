Годы насилия: мать устраивала оргии на глазах у десятилетней дочери в Петербурге

Фото: 5-tv.ru

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Эта история разрушила детство девочки и привела к уголовному делу.

В Санкт-Петербурге в 2023 году следователи возбудили уголовное дело против 34-летней женщины, которая на протяжении нескольких лет избивала свою дочь, лишала ее еды и приводила к своим любовникам, где девочка становилась свидетелем происходящего. Ужасающую историю рассказало издание KP.RU.

«На бутылку деньги всегда были»

По данным знакомых семьи, перелом в жизни Александры произошел около шести лет назад, когда она начала жить с мужчиной по имени Дмитрий, с которым познакомилась на складе в Парголово. С этого момента алкоголь стал постоянной частью их быта.

«Они с Дмитрием встретились на складе в Парголово, оба там работали. Он сильно пьет. И в итоге они стали выпивать каждый день. Сняли крошечную студию. Спали сами на диване, а девочка — на тонком матрасе на полу. На бутылку деньги всегда были, а на нормальную кровать для ребенка — нет», — рассказал близкий знакомый семьи.

Со временем ситуация в семье ухудшалась. По словам очевидцев, женщина начала срываться на ребенке по любому поводу, а наказания становились все более жестокими.

«Александра спилась. Срывалась на дочери из-за любой мелочи, била, орала. Катя на нервной почве скатилась на двойки, начала прогуливать школу. Семья попала в поле зрения полиции. Но мать только зверела. Она придумывала все более изощренные наказания: била ремнем с пряжкой по спине, пинала ногами, пока дочь лежала на матрасе», — возмущается собеседник.

Родственники пытались повлиять на ситуацию, однако женщина отказывалась принимать любые замечания.

«Не учите меня жить, разбирайтесь со своими семьями», — заявляла она.

Кроме того, по словам источников, мать не раз брала дочь с собой на встречи с мужчинами, где происходили интимные сцены. Девочка, которой уже было больше десяти лет, осознавала происходящее, но не имела возможности избежать подобных ситуаций.

«Я ненавижу свою мать»

Критической точкой стал 2023 год, когда ребенок оказался в больнице после попытки суицида. Медики незамедлительно сообщили об этом в правоохранительные органы, после чего делом занялись следователи.

Женщине предъявили обвинения сразу по двум статьям — об истязании несовершеннолетнего и доведении до самоубийства. По версии следствия, с января 2021 года по март 2023-го ребенок систематически подвергался психологическому и физическому насилию.

«Следствие считает, что мать систематически оскорбляла дочь, отбирала у нее еду, не давала отдыхать, причем находилась не только в алкогольном, но и в наркотическом опьянении. Это продолжалось с января 2021 года по март 2023-го — пока девочку не госпитализировали», — сообщили в объединенной пресс-службе судов.

На судебном заседании обвиняемая признала вину, однако, по данным источников, раскаяния так и не проявила. Сейчас девочка проходит реабилитацию и находится под наблюдением специалистов. У нее диагностированы серьезные нарушения здоровья.

«Все это чудовищно сказалось на ребенке», — подчеркнул источник в правоохранительных органах.

После выписки из больницы ребенка направили в детский дом в Пушкине. Несмотря на сложные условия, сама девочка признается, что там ей спокойнее, чем дома.

«Бывает, что и в детдоме ее обижают другие дети. Но Катя честно говорит: «Здесь мне лучше, чем дома. Лучше, чем с мамой. Нет, я не вернусь. Я ненавижу свою мать», — рассказала знакомая семьи.

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