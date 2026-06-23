Потеря пенсионного удостоверения: что делать и как быстро восстановить документ

Фото: Бобылев Сергей/ТАСС

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Утрата не лишает права на выплаты, но требует правильных действий.

Потеря пенсионного удостоверения не приводит к прекращению выплат и не лишает человека положенных льгот. Однако документ все же придется восстановить, особенно если он нужен для подтверждения статуса пенсионера при получении различных услуг и мер социальной поддержки.

Если удостоверение утеряно, следует обратиться в отделение Социального фонда России (СФР), многофункциональный центр или подать заявление через портал Госуслуги. При этом важно учитывать, что привычные многим пенсионные книжки с красной обложкой уже давно не выдаются. Вместо них пенсионерам оформляют современные свидетельства установленного образца.

Специалисты рекомендуют также сообщить об утрате документа в полицию, особенно если есть риск, что он мог попасть в руки злоумышленников вместе с другими личными документами.

Что представляет собой пенсионное удостоверение

Пенсионное удостоверение — это документ, подтверждающий право гражданина на получение пенсии. Его могут выдавать людям, достигшим пенсионного возраста, гражданам с инвалидностью, а также получателям пенсии по случаю потери кормильца.

До 2015 года пенсионерам выдавали бумажные удостоверения в виде красной книжки. В документе содержались сведения о владельце, основании назначения пенсии, трудовом стаже, размере выплат и дате выдачи.

Позже система была реформирована. Сначала на смену удостоверениям пришли справки, а затем появились пластиковые свидетельства пенсионера. Сегодня именно они являются основным документом, подтверждающим статус пенсионера.

Действуют ли старые пенсионные книжки

Многие пенсионеры до сих пор пользуются удостоверениями старого образца. Менять их не нужно. Красные пенсионные книжки сохраняют юридическую силу и продолжают действовать наравне с современными свидетельствами. Если документ сохранился, обращаться за его заменой необязательно.

Как выглядит современное свидетельство пенсионера

Нынешнее пенсионное свидетельство напоминает банковскую карту. На нем размещается фотография владельца, его персональные данные, номер СНИЛС, информация о назначенной пенсии и сроке ее действия.

Если человеку назначено сразу несколько видов пенсионного обеспечения, эта информация также отражается в документе.

При этом размер пенсионных выплат на пластиковом свидетельстве не указывается. Для подтверждения суммы пенсии оформляется отдельная справка из Социального фонда.

Кто может получить пенсионное свидетельство

Право на получение документа имеют все граждане, которым назначена пенсия, независимо от того, когда именно они вышли на заслуженный отдых. Получить свидетельство могут как нынешние пенсионеры, так и те, кому пенсионное обеспечение было назначено недавно.

Как оформить пенсионное свидетельство

Для оформления документа потребуется обратиться в клиентскую службу Социального фонда России или в МФЦ. Подать заявление можно лично либо через представителя по доверенности.

Как правило, понадобятся:

паспорт;

заявление установленной формы;

фотография размером 21×30 мм;

доверенность и паспорт представителя, если документы подает другое лицо.

Кроме того, оформить заявление можно дистанционно через Госуслуги или личный кабинет на сайте Социального фонда. После подачи заявки гражданину назначат дату посещения отделения СФР для получения готового документа.

Сколько времени занимает оформление

Если пенсионер лично обращается в Социальный фонд, свидетельство обычно изготавливают в день обращения. При подаче заявления через интернет сроки могут увеличиться. Как правило, рассмотрение электронной заявки занимает до трех рабочих дней. Госпошлина за оформление документа не взимается.

Как восстановить документ после утраты

Если пенсионное удостоверение или свидетельство потеряно, необходимо вновь обратиться в Социальный фонд или МФЦ.

Восстановить именно старую красную книжку уже нельзя, поскольку такие документы давно сняты с оформления. Вместо нее гражданину выдадут действующее пенсионное свидетельство и при необходимости справку о назначенной пенсии.

Также получить подтверждающий документ можно через портал Госуслуги или личный кабинет на сайте СФР.

Штрафы и ограничения

Никаких штрафов за потерю пенсионного удостоверения законодательство не предусматривает. Ограничений по количеству обращений за восстановлением также нет. После оформления нового документа пенсионер продолжает пользоваться всеми положенными льготами и мерами поддержки без каких-либо изменений.

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