«Решается оперативно»: Лантратова рассказала о совместной работе омбудсменов стран ШОС

Фото, видео: © РИА Новости/Юрий Кочетков; 5-tv.ru

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Уполномоченная по правам человека в РФ напомнила, что в рамках объединения действуют более 50 двусторонних соглашений.

Омбудсмены стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) находятся в контакте и обмениваются информацией о нарушениях прав граждан. Об этом на встрече национальных правозащитных учреждений государств-членов ШОС в Бишкеке рассказала уполномоченная по правам человека в РФ Яна Лантратова.

Существует специальный отдел, который как раз занимается решением проблем иностранных граждан. В рамках ШОС действуют более 50 двусторонних соглашений.

Лантратова отметила. что в Киризии уже поступило 35 обращений от граждан, которым нужна помощь.

«Это абсолютно разные обращения, касающиеся статуса нахождения граждан на территории Российской Федерации, вопросы вида на жительство, вопросы разрешения на работу, патентов, тема образования, тема здравоохранения», — рассказала уполномоченная по правам человека.

Оперативно решаются проблемы в сфере образования и транспорта: помогают студентам, у которых проблемы с документами, и водителям-дальнобойщикам в вопросах продления срока пребывания в стране.

Ранее Яна Лантратова рассказала о воссоединении порядка 80 семей в Курской области, разлученных во время СВО. Благодаря работе правозащитников удалось помочь почти 50 детям и в общей сложности 101 человеку воссоединиться с родными. Работа по поиску продолжается, но осложнена утратой документов у многих людей. Также Лантратова сообщила о возвращении 165 жителей Курской области, которые удерживались на территории Украины.

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