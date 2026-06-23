«Живые бомбы»: как украинские спецслужбы вербовали несостоявшихся смертниц в Пятигорске

Фото, видео: © РИА Новости/Игорь Маслов; 5-tv.ru

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Две женщины должны были устроить двойной теракт.

И в начале о двойном теракте, который предотвратили в Пятигорске. Сотрудники ФСБ задержали там женщин-агентов украинских спецслужб. Одна из них должна была привести в действие бомбу в людном месте, а вторая — повторить то же самое после приезда оперативников и спасателей. Так кураторы планировали добиться максимального количества жертв.

Как неонацисты завербовали россиянок, и почему те сказали силовикам спасибо после задержания — знает корреспондент «Известий» Эмиль Тимашев.

Будущая террористка-смертница, которой всего 20, погорела на первом же задании. Заряд, который был у нее при себе, предназначался для подрыва сотрудников правоохранительных органов.

«Украинский куратор поручил мне доставить сумку на территорию одного из объектов правоохранительных органов в городе Пятигорске», — рассказала задержанная.

Фугас удалось вовремя обезвредить, пострадавших нет. Сейчас девушка под следствием, утверждает, что просто хотела заработать, про взрывчатку ничего не знала. Видимо, не поинтересовалась деталями задания, полученного из Киева.

Но это была только часть плана. Чтобы число жертв было максимальным, боевики подготовили вторую смертницу, которая должна была устроить теракт чуть позже. Так был найден второй фугас, который находился у другой девушки — таким необычным образом она решила отметить день рождения.

«Выражаю огромную благодарность сотрудникам, что вовремя меня остановили, сохранили жизнь мне и окружающим в мой день рождения», — сказала вторая задержанная.

Что первая, что вторая исполнительницы не понимали главного: киевские боевики используют их в качестве расходного материала. Взрывчатка могла сдетонировать в любой момент, и жалеть их никто бы не стал.

«Тут технология очень простая. Несколько комплиментов, потом внимательно выслушать те проблемы, которые есть у этой женщины, и сразу предложить их решение. Оканчивается это в лучшем случае для них тюрьмой, ну а в худшем они погибают», — пояснил ветеран группы антитеррора «Альфа», подполковник запаса Андрей Попов.

Так в Ставрополе при задержании террориста-смертника украинские спецслужбы подорвали своего агента на месте. А это уже вовсе шокирующий случай: ради якобы страховых выплат россиянка сжигает собственную квартиру, внимательно слушая инструкции киевских кураторов.

Украинские спецслужбы называют их «живыми бомбами». Схема простая: сначала поиск и вербовка в соцсетях. Ищут пенсионеров, подростков, одиноких женщин. Главная цель — втереться в доверие, чтобы жертва легко согласилась на любое задание.

«Все начинается с невинного общения. Это и есть изучение личности человека. Обычно ориентируются на отношения дружбы», — отметил политолог Виталий Волчков.

Расходный материал украинских боевиков не предполагает выплат. Обещанное вознаграждение от украинских кураторов — это лишь уловка. А вот длинный тюремный срок за терроризм — вполне реальная перспектива для таких вражеских агентов.

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