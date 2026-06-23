Люся Чеботина рассказала, какие люди ее раздражают

Певица Люся Чеботина рассказала, что ее раздражают непунктуальные люди

Фото: © РИА Новости/Кирилл Каллиников

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Артистка отметила, что хейтеры и маргиналы не вызывают у нее негативных эмоций.

Певица Люся Чеботина в эфире ТВ-шоу на федеральном канале рассказала, какие люди ее раздражает.

На вопрос хозяев студии о самом раздражающем качестве в людях артистка, не раздумывая, ответила, что «нет людей, которые ее раздражают». Даже маргинальные и безработные личности, про которых специально уточнили импровизаторы, вызывают у Люси не негатив, а умиление.

И все же в профессиональном плане есть категория, к которой певица настроена скептически: речь про тех, кто все время опаздывает.

Певица также рассказала о своем отношении к хейту. Если раньше она остро реагировала на критику и даже плакала, то сейчас наступила стадия принятия. Чеботина сравнила себя с Мэрилин Монро и Людмилой Гурченко, отметив, что буллинг — это оборотная сторона славы.

Поговорили и про популярный интернет-запрос «Люся Чеботина мечтает быть как Прохор Шаляпин».

«Быть как Прохор Шаляпин — это значит не работать, лежать на Мальдивах и ни в чем себе не отказывать», — внесла ясность артистка .

Она также передала коллеге теплый привет.

«Прохор, на самом деле, очень хороший, классный, веселый парень, еще и талантливый. Мы тебя очень сильно любим».

Ранее 5-tv.ru писал, что певица Люся Чеботина не знает причину ненависти к ней ее коллеги по сцене Любови Успенской.

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