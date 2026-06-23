«Не возвращайтесь»: Ольга Бузова покинула больницу после экстренной операции

Фото: © РИА Новости/Алексей Майшев

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Теперь телеведущую ждет длительная реабилитация.

Телеведущая, певица и актриса Ольга Бузова покинула Боткинскую больницу. Звезду выписали из стационара, однако лечение на этом не закончилось — теперь ей предстоит длительная реабилитация. Об этом сообщило издание 7Дней.ru.

Знаменитая ведущая уехала домой на инвалидной коляске, так как ей все еще тяжело наступать на травмированную ногу. На своей странице в социальной сети Бузова опубликовала фотографию около медицинского учреждения. На снимке видно, что нога телеведущей туго забинтована.

«Мне на охране сказали: «Выезжайте и больше не возвращайтесь, ничего тут делать», — поделилась исполнительница хита «Мало половин».

Ольгу Бузову выписали из Боткинской больницы. Instagram*/ buzova86

Телеведущая также поблагодарила врачей и медсестер Боткинской больницы, которые был рядом с ней в трудный период.

Ольга Бузова 12 июня упала в душе и повредила ногу. Ее госпитализировали в московскую больницу, где в срочном порядке провели операцию, в ходе которой артистке наложили более 40 швов. В тот же день пиар-директор Бузовой Антон Богославский сообщил, что из-за травмы певица вынуждена приостановить свою творческую деятельность: ей потребуется время на восстановление.

Ранее Ольга Бузова рассказала, почему сестра Анна, а также родители ни разу не навестили ее пока она была в больнице.

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