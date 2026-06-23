Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

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Авторская колонка была посвящена европейской безопасности и украинскому кризису.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала «скандалом всея Европы» отказ редакции Politico разместить авторскую колонку министра иностранных дел Сергея Лаврова. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Ранее министр написал статью, посвященную этимологии украинского кризиса и вопросам европейской безопасности. В ней он отметил, что весь опыт ведения переговоров с Европой за последние 20 с лишним лет свидетельствует лишь о том, что диалог с Россией — это обманная тактика, дипломатическое прикрытие геополитической экспансии Запада и его институтов.

По словам Захаровой, статья находилась в редакции более суток, после чего ее вернули с припиской «публиковать не будем». Дипломат обрушилась на издание с резкой критикой.

«В центре ЕС находится информационная точка, которая выдает себя за радетелей европейских ценностей — демократии, свободы и благополучия — а на самом деле являет собой крайний пример цензуры и оруэлловских диктаторских практик», — возмутилась официальный представитель МИД РФ.

Она подчеркнула, что с 2021 по 2026 год в Politico публиковались авторские колонки 70 действующих глав государств, правительств и министров более чем из 30 стран.

Чаще других площадку использовали представители Эстонии, Украины, Греции, Литвы и Британии. То есть, подытожила Захарова, те, кто в ЕС «без году неделя», никогда в нем не состояли или из него вообще вышли.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Мария Захарова предложила Польше позориться до конца и не лишать лидера Зеленского ордена.

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