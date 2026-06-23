В СК РФ назвали имена причастных к атаке на автобус с детьми в Брянкой области

СК РФ: установлены личности, причастные к атаке на автобус с детьми в Брянске

Фото, видео: © РИА Новости; 5-tv.ru

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Мероприятия по розыску преступников продолжаются.

Командующий силами БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ) Роберт Бровди и начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Олег Иващенко причастны к террористической атаке на автобус с белорусскими гражданами в Брянской области. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета Российской Федерации (СК РФ) Светлана Петренко.

«Они (Бровди и Иващенко. — Прим.ред.) обеспечивали цели наведения и отдавали незаконный приказ об атаке на гражданское транспортное средство», — подчеркнула Светлана Петренко.

Также российские следователи во взаимодействии с коллегами с белорусскими коллегами установили непосредственных исполнителей теракта — Дмитрий Ткаченко, Игорь Жуков и Владислав Наум. Они числятся в пограничных войсках Украины.

Светлана Петренко добавила, что в отношении обвиняемых — Бровди, Иващенко, Ткаченко, Жукова и Наума — вынесены постановления о привлечении их к уголовной ответственности. В ближайшее время они будут объявлены в международный розыск. Мероприятия по поимке преступников продолжаются.

Днем 17 июня ВСУ с помощью беспилотников атаковали автобус в Брянской области, в котором ехала детская футбольная команда. Всего в салоне находилось 44 человека, в том числе 28 детей.

В результате удара погибла женщина, сопровождавшая юных спортсменов на отдых в Геленджик. Ранения получили восемь человек. После атаки пострадавших доставили в больницу Брянской области, а затем госпитализировали домой — в Белоруссию. Власти республики расценили действаия ВСУ как попытку втянуть страну в конфликт.

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