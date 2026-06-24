НАСА ищет признаки внеземной жизни? Астронавт рассказал о новых исследованиях

Фото: www.globallookpress.com/Megan Jelinger

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Сегодня основное внимание исследователей сосредоточено сразу на нескольких объектах.

Тема неопознанных летающих объектов вновь оказалась в центре внимания после заявления бывшего астронавта НАСА Лероя Чиао. По его словам, в ближайшие годы ученые могут получить новые данные, которые помогут приблизиться к ответу на один из главных вопросов человечества: существует ли жизнь за пределами Земли. При этом речь идет не о поиске «летающих тарелок», а о масштабных научных миссиях по изучению других миров. Об этом сообщило Newsweek.

Почему тема НЛО снова обсуждается

Интерес к неопознанным аномальным явлениям значительно вырос после того, как власти США начали публиковать отчеты о необъяснимых объектах, замеченных военными летчиками.

Однако ученые подчеркивают: отсутствие объяснения не означает внеземное происхождение объекта. Большинство подобных сообщений впоследствии получают вполне земное объяснение, а остальные требуют дополнительных исследований.

Именно поэтому НАСА несколько лет назад создало независимую группу экспертов для изучения аномальных явлений и разработки научных методов их анализа.

Что рассказал астронавт НАСА

Бывший астронавт НАСА Лерой Чиао заявил, что в ближайшие годы человечество может приблизиться к поиску признаков внеземной жизни благодаря новым космическим миссиям.

По его словам, речь идет прежде всего об изучении планет и спутников Солнечной системы, где потенциально могут существовать условия для жизни.

Чиао отметил, что вероятность обнаружения разумной цивилизации остается крайне низкой. Однако поиск даже простейших микроорганизмов уже стал одной из важнейших научных задач современной космонавтики.

Где ученые надеются найти жизнь

Сегодня основное внимание исследователей сосредоточено сразу на нескольких объектах.

Например, ученые нацелены на Европу — спутник Юпитера. Под толстой ледяной корой Европы, по мнению ученых, скрывается огромный океан жидкой воды.

Именно туда в 2024 году отправилась автоматическая станция Europa Clipper, которая должна изучить строение спутника и выяснить, может ли его океан быть пригодным для существования жизни.

Еще один перспективный объект — спутник Сатурна Энцелад. Космический аппарат Cassini ранее обнаружил здесь мощные выбросы воды и органических соединений из подледного океана. Эти находки сделали Энцелад одним из главных кандидатов на наличие внеземной микробной жизни.

Несмотря на десятилетия исследований, Марс также остается одним из главных объектов поиска. Марсоход Perseverance уже собирает образцы древних пород, которые в будущем могут доставить на Землю для поиска возможных биологических следов.

А как же инопланетяне?

Лерой Чиао подчеркнул, что искать стоит не обязательно разумных существ. По его словам, гораздо более вероятно обнаружить следы древних микроорганизмов или простейших форм жизни, существующих в воде под поверхностью ледяных спутников.

Даже такое открытие стало бы одним из крупнейших научных событий в истории человечества.

Что говорит НАСА об НЛО

В НАСА неоднократно заявляли, что на сегодняшний день агентство не располагает доказательствами того, что наблюдаемые неопознанные аномальные явления имеют внеземное происхождение.

При этом специалисты считают необходимым продолжать их изучение с использованием современных научных методов и более качественных данных.

Главная цель — не доказать существование инопланетян, а понять природу всех наблюдаемых явлений.

Почему тема становится все актуальнее

За последние несколько лет астрономы обнаружили тысячи экзопланет у других звезд. Многие из них находятся в так называемой зоне обитаемости, где теоретически может существовать жидкая вода.

Одновременно совершенствуются космические телескопы и автоматические станции, позволяющие исследовать не только Солнечную систему, но и атмосферы далеких миров.

Поэтому ученые все чаще говорят, что вопрос уже не в том, существует ли жизнь где-то во Вселенной, а в том, когда человечество сможет получить первые убедительные доказательства.

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