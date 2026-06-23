Две трети работников в Германии задумываются о трудоустройстве за границей

Экономист Зондергельд сообщила о росте оттока кадров из Германии

Фото: www.globallookpress.com/A4366 Sven Hoppe

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Наиболее частыми направлениями стали США, Великобритания и Швейцария.

В Германии растет интерес к работе за пределами страны, сообщила экономист Indeed Вирджиния Зондергельд. Согласно исследованию института Appinio, около двух трети сотрудников рассматривают возможность трудоустройства за рубежом. Об этом сообщило издание EADaily.

Каждый третий житель страны уже изучал конкретные варианты и собирал информацию о вакансиях в других государствах.

Наиболее востребованными направлениями среди немецких работников стали США, Великобритания и Швейцария. Экономист считает, что такие результаты указывают на недовольство части сотрудников условиями внутри страны.

По мнению экономиста, работодателям и властям необходимо создавать дополнительные стимулы для сохранения квалифицированных специалистов.

Особенно высокий интерес к зарубежному рынку труда проявляют граждане с высокими доходами. Среди семей с чистым ежемесячным доходом свыше шести тысяч евро почти половина респондентов уже подает заявки на иностранные вакансии или активно изучает возможности переезда.

Главными причинами такого выбора названы более высокая заработная плата, качество жизни, а также более низкая налоговая и страховая нагрузка.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Германия впервые после Второй мировой войны отправляет войска за границу для укрепления восточного фланга НАТО. Согласно Bild, Берлин перебрасывает к границе с Белоруссией пять тысяч военнослужащих, причем набор теперь будет вестись принудительно.

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