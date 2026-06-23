Платежи за ЖКУ летом: когда можно добиться перерасчета и как это сделать

Перерасчета ЖКУ летом можно добиться при условии отсутствия жильца в квартире

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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В отдельных случаях счета за коммунальные услуги можно существенно сократить, но только при соблюдении строгих условий.

Гражданам напомнили о возможности оформить перерасчет за коммунальные услуги в случае длительного отсутствия в квартире в летний период. Однако такая процедура возможна только при соблюдении установленных требований и наличии необходимых документов. Об этом Газете.ру рассказал депутат Госдумы от ЛДПР Дмитрий Свищев.

По его словам, в период отпусков и дачных поездок жилье часто остается пустым, при этом счета продолжают приходить в полном объеме. Закон предусматривает возможность корректировки начислений, но только при определенных условиях.

Свищев отметил, что при наличии счетчиков ситуация проще: достаточно передавать нулевые или фактические показания, и плата за неиспользованные ресурсы не начисляется. Если приборов учета нет, перерасчет возможен лишь при наличии официального акта о технической невозможности их установки. Без этого документа добиться изменения начислений нельзя.

Он уточнил, что такой акт оформляется управляющей или ресурсоснабжающей организацией после обследования жилья. Основанием служат объективные технические причины, которые делают установку счетчиков невозможной.

Депутат сослался на нормы Минстроя и пояснил, что речь может идти о случаях, когда монтаж требует капитального ремонта инженерных систем, невозможно соблюсти технические требования к установке либо отсутствует возможность обслуживания приборов из-за состояния коммуникаций.

При этом косметический ремонт, новая отделка или нежелание вмешиваться в интерьер не считаются уважительными причинами для отказа от установки счетчиков. Также он подчеркнул, что если технических препятствий нет, приборы учета должны быть установлены, а акт в таком случае не выдается.

Свищев добавил, что при отсутствии счетчиков и соответствующего акта перерасчет за коммунальные услуги невозможен, поскольку это прямо предусмотрено законодательством.

В случаях, когда управляющая компания затягивает решение вопроса, гражданам рекомендуется запросить письменный отказ, а затем при необходимости обращаться в жилищную инспекцию, Роспотребнадзор, прокуратуру или в суд.

По словам депутата, надзорные органы нередко становятся на сторону жильцов, если выявляются формальные или необоснованные отказы. При этом он отметил, что самым простым способом избежать спорных ситуаций остается установка счетчиков, позволяющих оплачивать только фактически потребленные ресурсы.

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