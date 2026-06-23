Любому возрасту покорны: Артемий Лебедев о тусовках в клубах

Фото, видео: © РИА Новости/Кирилл Каллиников; 5-tv.ru

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Сам дизайнер не был поклонником такого времяпрепровождения даже в 20 лет.

Возраст для тусовок в клубах не имеет значения. Об этом корреспонденту 5-tv.ru рассказал дизайнер и блогер Артемий Лебедев на премьере комедии «Распаковка».

По словам интернет-знаменитости, развлекаться в ночных клубах могут как представители молодого поколения, так и более взрослого.

Лебедев признался, что сам не большой поклонник такого времяпрепровождения и не мог причислить себя к тусовщикам, даже когда ему было 20 лет. Напротив, блогер уверен, что если в старости и будет посетителем клуба, то только если сойдет с ума и станет маразматиком.

Однако других за такой досуг он не осуждает, так как придерживается принципа: каждый развлекается, как хочет. В том числе и те, кого сложно назвать молодыми.

«Красавчики (возрастные посетители клубов. — Прим. ред.) <…> Возраст не имеет значения, вообще никакого», — заявил дизайнер.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Артемий Лебедев считает себя плохим актером. У блогера есть опыт работы в кинопроектах, но он уверен, что в этом виде деятельности ценности никакой не представляет.

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