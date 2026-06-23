Фото на загранпаспорт могут не принять: что нужно знать для подачи документов

Фото на загранпаспорт могут не принять из-за несоответствия требованиям

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

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Именно снимок нередко становится причиной отказа при приеме документов.

Многие россияне уверены, что сделать фотографию на загранпаспорт можно в любом фотоателье за несколько минут. Однако именно снимок нередко становится причиной отказа в приеме документов. Если фотография не соответствует установленным требованиям МВД, заявление придется подавать заново. Рассказываем в материале 5-tv.ru, каким должно быть фото на загранпаспорт в 2026 году и каких ошибок стоит избегать.

Почему к фотографии такие строгие требования

Фотография в загранпаспорте — это не просто изображение владельца документа. Она используется для идентификации личности как в России, так и за рубежом.

Именно поэтому МВД предъявляет единые требования к снимкам. Лицо должно хорошо читаться, а изображение — не искажать внешность человека.

Даже незначительные нарушения могут стать основанием для отказа в приеме документов.

Каким должно быть фото

Фотография должна соответствовать нескольким обязательным требованиям. Размер снимка — 35×45 мм. Допускаются:

цветная фотография;

черно-белая фотография.

Изображение должно быть четким, без размытости и посторонних дефектов.

Как правильно позировать

На фотографии необходимо:

смотреть прямо в объектив;

держать голову строго анфас;

сохранять нейтральное выражение лица;

держать рот закрытым.

Улыбка, гримасы или сильный наклон головы недопустимы.

Главная задача снимка — максимально точно передать внешность человека.

Какие требования предъявляются к внешнему виду

Особое внимание уделяется тому, чтобы лицо было полностью открыто. Поэтому:

волосы не должны закрывать глаза;

челка не должна создавать тень на лице;

лицо должно быть хорошо видно от подбородка до линии роста волос.

Если человек постоянно носит очки, фотографироваться в них разрешается. Однако стекла должны быть прозрачными, без затемнения и бликов, а оправа не должна закрывать глаза.

Темные солнцезащитные очки не допускаются.

Можно ли фотографироваться в головном уборе

По общему правилу фотографироваться в головном уборе нельзя. Исключение предусмотрено только для граждан, чьи религиозные убеждения требуют постоянного ношения головного убора.

При этом он не должен скрывать овал лица или создавать тени.

Каким должен быть фон

Фон фотографии должен быть:

белым или очень светлым;

однотонным;

без рисунков;

без полос;

без посторонних предметов;

без теней.

Любые декоративные элементы или пестрый фон являются нарушением требований.

Биометрический паспорт и фото через «Госуслуги»

Если оформляется загранпаспорт нового поколения сроком на десять лет, окончательную фотографию делают непосредственно сотрудники МВД во время приема документов.

Однако при подаче заявления через портал «Госуслуги» все равно потребуется загрузить электронный снимок. Он нужен для оформления заявления и также должен соответствовать установленным требованиям.

Из-за чего чаще всего отказывают

Самые распространенные ошибки при подаче документов:

лицо закрывают волосы;

человек улыбается;

фотография сделана с фильтрами или ретушью;

изображение получилось слишком темным или пересвеченным;

на очках появились блики;

снимок не соответствует установленному размеру.

Иногда причиной отказа становится и старая фотография, если внешность человека заметно изменилась.

Можно ли обработать фотографию

Использовать фильтры, изменять черты лица, убирать родинки, морщины или менять цвет кожи нельзя.

Фотография должна максимально соответствовать реальной внешности человека на момент подачи заявления.

Перед походом за загранпаспортом стоит убедиться, что фотография соответствует всем требованиям МВД: правильный размер, нейтральное выражение лица, белый фон, открытые глаза и отсутствие лишней обработки. Такая простая проверка поможет избежать отказа и сэкономить время при оформлении документов.

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