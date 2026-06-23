Все болезни от нервов: врач рассказала о резком всплеске психогенных запоров

Терапевт Надежда Чернышова: все больше россиян жалуются на психогенные запоры

Фото: www.globallookpress.com/Joko

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Как нормализовать работу кишечника, не прибегая к помощи таблеток?

Все больше россиян жалуются на проблемы с кишечником на фоне нервного напряжения. Об этом в беседе с Life.ru рассказала терапевт Надежда Чернышова.

Причиной психогенных запоров может стать как разовая стрессовая ситуация, так и длительное напряжение. Как объяснила Чернышова, гладкие мышцы не могут расслабиться по команде. Их состояние напрямую зависит от многих факторов, в том числе уровня гормонов.

«Под воздействием стресса напряжение возникает неравномерно: в отдельных участках кишечника образуются спастические перетяжки», — сказала доктор, добавив, что в результате появляется так называемый «овечий кал».

При симптомах психогенного запора, то есть когда нет физических препятствий для работы кишечника, особое внимание, по словам терапевта, следует уделить питанию. В первую очередь из рациона нужно исключить «вредную пищу»: сладкое, чипсы, газировку и кофе.

Вместо этого стоит налегать на тушеные овощи — болгарский перец, кабачки, морковь и свеклу. Еще можно добавить побольше легкоусвояемого белка, например, рыбу и яйца.

При этом врач подчеркнула, что грубая клетчатка — капуста, бобовые культуры — лишь ухудшают состояние. Поэтому от них на время также следует отказаться. Если соблюдать диету, привести режим сна и нервную систему в порядок, то в скором времени стул нормализуется.

Чернышова добавила, что без рекомендации доктора прибегать к таблеткам при запорах не стоит, поскольку это может лишь осложнить ситуацию.

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