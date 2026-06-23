Вклад с налогом: какую сумму можно держать в банке без лишних платежей

В 2026 году на вкладе можно держать 1,2 миллиона при ставке 13–14% годовых

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Высокие ставки радуют вкладчиков, но часть дохода все же может заинтересовать ФНС.

На фоне высоких ставок по депозитам россияне активнее открывают вклады и перемещают сбережения между банками. Однако вместе с ростом доходности появляется вопрос о налоге с процентов.

Многие считают, что такой платеж касается только владельцев очень крупных сумм. На практике значение имеет не сам размер вклада, а общий процентный доход, полученный за год.

Как считается лимит

Правила налогообложения процентов по вкладам закреплены в статье 214.2 Налогового кодекса РФ. Необлагаемая сумма рассчитывается по формуле: один миллион рублей умножается на максимальную ключевую ставку ЦБ, действовавшую в течение года.

Важно, что в расчет берется не ставка конкретного банковского вклада, а именно максимальная ключевая ставка за год. Если в 2026 году максимальная ключевая ставка составит 16%, необлагаемый процентный доход будет равен 160 тысячам рублей. С этой суммы налог платить не придется.

Все, что окажется выше лимита, облагается НДФЛ. Ставка составит 13%, а при общем годовом доходе свыше пяти миллионов рублей — 15%.

Сколько можно положить без налога

Чтобы примерно понять сумму вклада, можно ориентироваться на среднюю ставку по депозитам. Если она составляет около 13,4% годовых, то для получения 160 тысяч рублей процентного дохода понадобится примерно 1,19 миллиона рублей.

Таким образом, при сбережениях около 1,2 миллиона рублей и ставке 13–14% годовых вкладчик, скорее всего, останется в пределах необлагаемого лимита.

Все вклады считают вместе

Главная особенность налога в том, что ФНС учитывает не каждый вклад отдельно, а совокупный доход по всем счетам и депозитам человека в российских банках.

Если у вкладчика несколько депозитов в разных банках, проценты по ним сложат. Поэтому даже несколько сравнительно небольших вкладов могут привести к превышению лимита.

Важен год выплаты

Проценты попадают в налоговую базу того года, когда банк фактически их выплатил. Дата открытия вклада значения не имеет. Например, если депозит открыт в октябре 2026 года, а проценты будут выплачены только летом 2027-го, то налоговая учтет этот доход уже за 2027 год.

Валюта и низкие ставки

По валютным вкладам проценты пересчитываются в рубли по курсу ЦБ на дату получения дохода. Поэтому итоговая сумма может зависеть не только от ставки, но и от курса валют.

Счета со ставкой 1% годовых и ниже при расчете налоговой базы не учитываются.

Длинные депозиты

Для долгосрочных вкладов с выплатой процентов в конце срока действует особый порядок. Налоговая может распределять доход по годам, а не учитывать всю сумму разом в момент финальной выплаты.

Такой подход позволяет применять необлагаемый лимит отдельно к каждому году действия вклада.

Вычеты не помогут

Налог с процентов по вкладам нельзя уменьшить за счет стандартных налоговых вычетов. Расходы на лечение, обучение или покупку жилья в этом случае не снижают сумму платежа.

Самостоятельно подавать декларацию по процентам с вкладов не нужно. Банки передают сведения в налоговую службу, после чего ФНС рассчитывает сумму автоматически.

Уведомление обычно приходит в следующем году в личный кабинет налогоплательщика, на Госуслуги или по почте. Оплатить налог нужно до 1 декабря.

Бояться налога не стоит

Даже при превышении лимита налог забирает только часть дополнительного дохода. Например, если вкладчик заработал 280 тысяч рублей процентов, а необлагаемый лимит составляет 160 тысяч рублей, налог начислят только на разницу — 120 тысяч рублей.

При ставке 13% платеж составит 15,6 тысячи рублей, а основная часть дохода останется у вкладчика.

Главное — учитывать общий доход по всем вкладам, следить за сроками выплаты процентов и понимать, в каком году они попадут в налоговую базу.

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