Месть на 26 миллионов: во Владимире мужчина сжег чужой внедорожник

Во Владимире после дорожного конфликта сожгли внедорожник стоимостью 26,5 млн

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Обычный спор на дороге обернулся уголовным делом и крупным ущербом.

Во Владимире завершили расследование дела о поджоге Mercedes-Benz AMG G 63 стоимостью 26,5 миллиона рублей. Материалы передали в Ленинский районный суд для рассмотрения.

Фигурантом дела стал 45-летний житель Рязани. Его обвиняют в умышленном повреждении чужого имущества путем поджога из хулиганских побуждений, повлекшем значительный ущерб.

По версии следствия, поводом для конфликта стала дорожная ссора между двумя водителями. Инцидент произошел 16 июля прошлого года на трассе Гусь-Хрустальный — Владимир и был связан с разногласиями из-за соблюдения правил движения.

Следствие считает, что ночью 19 июня 2025 года обвиняемый приехал во Владимир к месту, где стоял автомобиль его оппонента. По данным обвинения, мужчина разбил стекло водительской двери, залил салон бензином, облил капот горючим и поджег внедорожник.

В прокуратуре обратили внимание, что рядом с местом пожара находились другие машины и жилые дома. Окончательную оценку обстоятельствам дела и представленным доказательствам даст суд. Виновность обвиняемого пока не установлена вступившим в законную силу судебным решением.

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