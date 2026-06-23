Зарплата пришла ночью: россиянам объяснили, считается ли это нарушением

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

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Деньги могут прийти в неожиданное время из-за банковских правил, а не действий работодателя.

Зарплата может поступить на банковский счет даже ночью, и само по себе это не считается нарушением трудового законодательства. Об этом рассказала руководитель группы трудовых отношений и кадровых систем Level Group Юлия Исакова, ее слова привело издание RT.

Главное условие — соблюдение установленных сроков выплаты. По словам эксперта, Трудовой кодекс регулирует порядок, место и периодичность начисления зарплаты, но не конкретное время суток, когда деньги должны появиться на счете.

«Такая ситуация чаще связана с особенностями работы банков и платежных систем. Основная статья — 136 ТК России — устанавливает порядок, место и сроки выплаты зарплаты, а также правило, что платить нужно не реже, чем каждые полмесяца», — сказала Исакова.

Время зачисления зависит от работы банка, вида перевода и того, когда работодатель направил платежные документы. Если бухгалтерия отправила их вечером, средства могут появиться на счете ночью или на следующий день.

Некоторые банки обрабатывают операции круглосуточно, а массовые выплаты часто проходят ночью или ранним утром. Скорость перевода также зависит от того, идет ли платеж внутри одного банка или через систему быстрых платежей.

На срок поступления денег влияют и внутренние регламенты кредитных организаций. Речь идет о платежных окнах, очередности обработки операций и других технических процедурах.

Если зарплата пришла ночью, но в положенный день и без нарушения сроков, задержкой это не считается. В таком случае оснований говорить о нарушении со стороны работодателя нет.

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