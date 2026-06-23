Без налога, но с тратами: за что придется платить наследникам

При получении наследства необходимо оплатить нотариуса и проценты по вкладам

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

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Новым владельцам придется потратиться.

Налог за получение наследства в большинстве случаев платить не нужно. Исключением остаются отдельные ситуации, например наследование авторских вознаграждений.

Однако освобождение от налога не означает, что оформление имущества пройдет совсем без расходов. Наследникам могут понадобиться деньги на нотариуса, содержание недвижимости, оформление участка и уплату налогов с отдельных доходов. Подробнее — в материале 5-tv.ru.

Нотариус и новые тарифы

Одной из основных статей расходов остаются нотариальные услуги. После изменений в правилах расчета их стоимость складывается из федерального тарифа, установленного Налоговым кодексом, и региональной части, которую ежегодно утверждают нотариальные палаты субъектов.

Размер платы зависит от стоимости наследуемого имущества на дату открытия наследства. При этом для некоторых категорий граждан предусмотрены льготы: они могут быть освобождены от оплаты полностью или частично.

Коммуналка и содержание жилья

Если в наследство переходит недвижимость, расходы на ее содержание возникают со дня открытия наследства. Это правило действует даже в том случае, если право собственности было оформлено позднее.

Наследникам придется оплачивать коммунальные услуги, взносы на капитальный ремонт, расходы на содержание общего имущества в многоквартирном доме и налог на имущество.

Фактическое пользование квартирой или домом значения не имеет. Даже если наследник не жил в помещении, обязанность по оплате может сохраняться.

Земля без межевания

Дополнительные траты могут возникнуть при наследовании земельного участка. После изменений в законодательстве появились ограничения на регистрационные действия с участками, по которым не проведено межевание.

Право собственности на такой участок зарегистрировать можно. Однако с оформлением строений, расположенных на нем, могут возникнуть проблемы.

Чтобы полноценно оформить землю вместе с постройками, наследникам может понадобиться обратиться к кадастровому инженеру и оплатить межевание.

Доход по вкладам

Расходы возможны и при наследовании банковских вкладов. Минфин ранее разъяснил, что налог придется платить с процентного дохода, если проценты были начислены уже после открытия наследства.

Таким образом, сам вклад переходит наследнику без налога на наследство, но доход по процентам может попасть под налогообложение.

Долги наследодателя

Отдельно сохраняется правило о долгах умершего. Наследники отвечают по обязательствам наследодателя в пределах стоимости полученного имущества.

Теперь нотариус обязан запрашивать кредитную историю, чтобы заранее установить наличие долгов и сделать финансовую картину наследства более понятной.

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