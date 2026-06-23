«Только он»: Анастасия Волочкова призналась, что тоскует по Керимову

Фото: www.globallookpress.com/Михаил Богачев

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Кроме того, балерина намекнула на новый роман.

Заслуженная артистка России, балерина Анастасия Волочкова в очередной раз призналась, что тоскует по олигарху Сулейману Керимову, однако возобновлять с ним отношения знаменитость не намерена. Об этом экс-прима Большого театра рассказала в беседе с Общественной Службой Новостей (ОСН).

Керимов, как уточнила Волочкова, был единственным человеком, который смог ее понять. Бизнесмен выполнял каждый каприз любимой женщины.

«Только он знал, чего я хочу! Таких подарков, как он, мне не делал никто. Я сейчас понимаю, что именно Сулейман был единственным человеком, который меня любил, а я любила его», — сказала балерина.

Тем не менее Волочкова призналась, что никогда не сможет его простить за предательство. По словам танцовщицы, именно Керимов в свое время сделал все возможное, чтобы она больше никогда не вернулась на сцену Большого театра.

Кроме того, Волочкова намекнула, что в настоящее время она счастлива в отношениях с другим хорошим мужчиной. Раскрывать имя избранника артистка не стала. Также умолчала она и том, сколько длится ее новый роман.

Ранее Анастасия Волочкова угодила в очередной скандал. Балерина осталась недовольна подаренными цветами. Букет был настолько огромным, что за ним не было видно знаменитость. Свое недовольство балерина тут же высказала в социальных сетях. В ответ на нее посыпался хейт. Пользователи сети были возмущены отношением звезды.

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