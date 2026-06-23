«У всех крыши посносило»: последствия смерча в Свердловской области

Фото, видео: 5-tv.ru

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С подобным явлением здесь столкнулись впервые: стихия почти сравняла с землей целый город.

Разрушительный смерч едва не уничтожил целый город. Гигантский вихрь срывал крыши с домов, соцучреждений, валил деревья и обрывал провода. Экстренные службы Свердловской области работали всю ночь, но устранить последствия до сих пор не удается. В больницах сейчас десятки пострадавших. Еще больше людей — остались без крова.

При этом специалисты предупреждают: подобные явления в российских регионах будут наблюдаться все чаще. Корреспондент «Известий» Нина Катаева знает, почему.

Огромный смерч несется по городу. Кажется, снято где-нибудь в американской Оклахоме. Но это запад Свердловской области, где такое вообще переживают впервые.

Разметало капитальные строения. Все, что было на пути, теперь лежит в руинах.

— Просто улицы нет! Вообще нет ничего! Люди остались без жилья, смотрите, враз!

Черная воронка разбросала машины словно игрушечные. Повреждены около сотни домов. Разрушения в детском саду и школе.

— У нас ведь по улице у всех соседей крыши посносило! Вот там у соседей тоже крыши нету! И здесь у соседей крыши нету!

По предварительным данным, смерч прошел не меньше 20 километров по нескольким населенным пунктам, неся за собой сильный ливень и град.

От разгула стихии пострадали как минимум 130 домов, 32 разрушены до основания — их уже не смогут восстановить. Сейчас для каждого пострадавшего создадут специальный паспорт, где будут подсчитывать индивидуальный ущерб.

«В окна летит, сверху летит, дверь вышибает. Я вот ее держу, она, падла, не закрывается. Я ее туда, она меня вот так выносит. Здесь бежит все, вот, вот все. Буквально 10-15 минут — это все», — рассказала пострадавшая Юлия Краева.

Смерчем снесло крышу этого дома, потолок рухнул прямо на пол. В щепки разбиты пристройки. У соседей вихрь выломал ворота и куда-то унес кровлю.

«А как не страшно? Конечно, страшно. Сейчас вот еще страшнее разбирать вот это все будет», — поделился житель Вячеслав Шихов.

За медицинской помощью с разными травмами обратились два десятка человек.

Водоснабжение восстановили в первые часы после ЧП, а вот с электричеством сложнее. Оборванные провода сейчас по всему городу. Без света сейчас остаются порядка десяти тысяч человек. Энергетикам нужно как минимум еще день, чтобы все починить.

Под угрозой оказалась сдача ЕГЭ — сегодня у выпускников резервный день для экзаменов. Еще рано утром школы были обесточены.

«На данный момент применяются резервные источники электроснабжения, с помощью которых запитаны школы, больницы до восстановления питания по нормальным схемам», — рассказал заместитель главного инженера энергетической компании Евгений Коптяев.

Эксперты подтверждают: мощный клиновидный торнадо, который обрушился на Урал, больше характерен для Среднего Запада США. Спрогнозировать его появление крайне сложно.

«В этом месте в принципе могла наблюдаться категория интенсивности F3. F3 считается это уже сильный торнадо. То есть можно сказать, что четвертая из шести возможных», — пояснил доктор географических наук, доцент Пермского государственного университета Андрей Шихов.

Несколько недель назад ученые зафиксировали смерчи, которые уничтожили 700 гектаров леса на стыке Кировской области и Пермского края. Это подтверждают спутниковые снимки.

«У нас есть своя „аллея торнадо“, и она идет от Смоленской и Псковской областей и вот она как раз доходит до Пермского края. Есть еще вторая „аллея“, где тоже плотность смерчей, так скажем, увеличенная. Она начинается от Алтайского края, Новосибирской и Омской областей и заканчивается на Енисейском кряже в Красноярском крае», — рассказал инженер лаборатории предсказуемости климата Института физики атмосферы имени А.М. Обухова РАН Игорь Ажигов.

Появление торнадо, возможно, спровоцировало глобальное потепление и рост уровня влажности. Синоптики допускают, что разрушительное природное явление может повториться уже на границе Свердловской области и Пермского края.

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