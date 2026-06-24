«Эффекта коктейльной вечеринки»: почему люди внезапно слышат свое имя в толпе
Pubmed: люди внезапно слышат свое имя в толпе из-за эффекта коктейльной вечеринки
Фото: 5-tv.ru
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Однако мозг не всегда работает идеально. В шумной среде он постоянно достраивает недостающую информацию.
Почти каждому знакома ситуация: вокруг шум, разговоры, музыка, но стоит кому-то произнести ваше имя, и внимание мгновенно переключается. Ученые называют это частью «эффекта коктейльной вечеринки». Мозг способен вычленять важные для человека звуки даже из общего шума. Работа опубликована в Pubmed.
Что такое «эффект коктейльной вечеринки»
«Эффект коктейльной вечеринки» — это способность человека сосредоточиться на одном голосе или сигнале среди множества других звуков.
Именно благодаря этому человек может поддерживать разговор в шумном кафе, слышать собеседника на вечеринке или внезапно реагировать на свое имя, произнесенное в стороне.
Этот феномен изучают десятилетиями. Еще в классических экспериментах по слуховому вниманию участникам подавали разные сообщения в разные уши и просили сосредоточиться только на одном из них.
Оказалось, что часть людей все равно замечала собственное имя в «игнорируемом» потоке речи.
Почему именно имя так цепляет мозг
Собственное имя — один из самых значимых звуковых сигналов для человека. Мозг слышит его тысячи раз с детства и связывает с вниманием, обращением, опасностью, просьбой или социальной реакцией.
Поэтому имя обрабатывается не как обычное слово. Для нервной системы оно имеет повышенную значимость и способно быстрее «пробиться» сквозь шум.
Иными словами, мозг как будто держит имя в списке приоритетных сигналов.
Что происходит в мозге
Современные нейроисследования показывают, что при распознавании собственного имени активируются области мозга, связанные со слуховой обработкой, вниманием и самовосприятием.
Исследование показало, что при прослушивании собственного имени у человека сильнее активируются некоторые зоны левого полушария, включая области височной и лобной коры.
Эти данные подтверждают: имя действительно вызывает особую реакцию мозга по сравнению с чужими именами.
Почему иногда кажется, что имя «послышалось»
Однако мозг не всегда работает идеально. В шумной среде он постоянно достраивает недостающую информацию.
Если рядом звучит похожее слово, знакомый голос или сочетание звуков, напоминающее имя, мозг может ошибочно распознать его как обращение.
Это не галлюцинация, а обычная особенность восприятия. Слуховая система пытается быстро определить, есть ли в шуме что-то важное, и иногда срабатывает слишком чувствительно.
Почему это происходит чаще в стрессе
Чем выше тревожность или усталость, тем сильнее мозг отслеживает потенциально важные сигналы.
В состоянии стресса человек становится более настороженным, а внимание легче переключается на звуки, которые могут быть связаны с ним лично.
Поэтому после напряженного дня можно чаще «слышать» свое имя там, где его на самом деле не произносили.
Это нормально?
Разовое ощущение, что кто-то позвал по имени, особенно в шумном месте, считается нормальной работой внимания и слухового восприятия.
Поводом насторожиться это становится только тогда, когда человек регулярно слышит голоса или обращения в тишине, когда рядом никого нет, либо если такие эпизоды вызывают страх, мешают жить и повторяются часто.
Способность слышать свое имя в толпе — не мистика и не «шестое чувство». Это результат работы системы внимания.
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