Заменили другие: как исчезла доисторическая группа, жившая недалеко от Парижа

Фото: www.globallookpress.com/Zhang Duan

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После смены населения изменилась и социальная структура.

Анализ древней ДНК показал, что около пяти тысяч лет назад в районе современного Парижа произошла резкая смена населения. Одна доисторическая группа практически исчезла, а ее место заняли люди, пришедшие с юга Европы. Это открытие помогает по-новому взглянуть на загадочный упадок неолитических обществ и конец эпохи мегалитических памятников. Работа опубликована в Nature Ecology & Evolution.

Что нашли археологи

Исследователи изучили останки 132 человек, захороненных в крупной мегалитической гробнице рядом с Бюри, примерно в 50 километрах к северу от Парижа.

Эта гробница использовалась в два разных периода. Между ними, как показал анализ, произошел резкий демографический спад — примерно около 3000 года до нашей эры.

Главное открытие заключалось в том, что люди, похороненные в гробнице до и после этого кризиса, не были генетически связаны друг с другом.

Кто жил там раньше

Первая группа напоминала по ДНК земледельческие сообщества каменного века, жившие на территории северной Франции и Германии.

Эти люди, по данным ученых, хоронили в гробнице представителей больших родственных групп. То есть речь шла о тесно связанных семьях, которые могли жить на этой территории на протяжении нескольких поколений.

Такая структура захоронений говорит о стабильном обществе, где родственные связи играли важную роль.

Кто пришел им на смену

Позднее в той же гробнице стали появляться останки людей с другим происхождением. Генетически они были ближе к населению южной Франции и Пиренейского полуострова. Это указывает на миграцию новых групп с юга.

Ученые называют это не постепенным смешением, а именно резким разрывом: между двумя группами не обнаружили преемственности.

Почему прежнее население исчезло

Однако точной причины ученые не называют. При анализе костей исследователи обнаружили следы древних патогенов, включая бактерию чумы Yersinia pestis и возбудителя возвратного тифа Borrelia recurrentis.

Авторы работы подчеркивают: болезнь, вероятно, была лишь частью более сложного кризиса.

На исчезновение группы могли повлиять сразу несколько факторов: эпидемии, экологический стресс, падение численности населения и другие потрясения.

Что изменилось после прихода новых людей

После смены населения изменилась и социальная структура.

Если в ранний период гробница использовалась для захоронения больших семейных групп, то позднее погребения стали более выборочными и, по данным ДНК, были связаны преимущественно с одной мужской линией.

Это может говорить о том, что вместе с новым населением пришли и другие правила наследования, власти или организации общества.

Как это связано с мегалитами

Открытие важно не только для истории одной гробницы.

Исследование добавляет данные к версии о так называемом неолитическом упадке, который затронул большие территории северной и западной Европы.

Именно в этот период во многих регионах прекращается строительство мегалитических гробниц и крупных каменных памятников.

По словам авторов исследования, исчезновение таких сооружений могло совпасть с исчезновением тех групп, которые их строили.

Почему это открытие важно

Древняя ДНК позволяет увидеть то, что невозможно понять только по костям, керамике или каменным орудиям.

В данном случае ученые смогли установить не просто факт кризиса, а настоящую смену населения. Люди, жившие рядом с Парижем до 3000 года до нашей эры, не просто изменили свои традиции — их место заняли другие группы.

Это открытие показывает, насколько драматичными могли быть события доисторической Европы задолго до появления письменных источников.

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