Никаких мелких хвостиков: что делать с морковью и свеклой в конце июня для роста

Для роста корнеплодов в конце июня морковь и свеклу необходимо прореживать

Фото: 5-tv.ru

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Обе культуры ценятся за их универсальность и долгое хранение, но ради крупных плодов придется постараться.

Для дачников, которые мечтают о богатом урожае моркови и свеклы осенью, конец июня — это важный период. Именно в этом время посадкам требуется особый уход. Если упустить это время, то корнеплоды вырастут мелкими и деформированными. В материале издания 7Дней.ru собраны секреты правильного прореживания моркови и свеклы.

Уход за морковью и свеклой

Чтобы корнеплоды выросли большими и «здоровыми», самое главное — вовремя удалить лишние ростки. Проводить процедуру стоит вечером или в пасмурную погоду, так морковь и свекла не подвергнутся стрессу.

За час до начала работы следует обильно полить грядку водой. Благодаря этой небольшой хитрости лишние корни будут легко выдергиваться без повреждения соседних кустов.

При первом прореживании моркови между растениями нужно оставлять расстояние в два-три сантиметра, удаляя более бледные сеянцы. Второе удаление ростков стоит производить где-то через месяц. На этом этапе нужно увеличить интервал до пяти-семи сантиметров. Так, у плодов будет больше шансов вырасти крупными.

Освобождать свеклу от тесноты также следует несколько раз. Первое прореживание важно осуществить в конце июня, удалив более слабые ростки. Вторую процедуру обычно проводят, когда свекла округлится.

Чем подкормить морковь и свеклу

Помимо прореживания, важно правильно подкормить будущий урожай. Сразу после освобождения пространства корнеплоды нуждаются в питательной поддержке. Однако важно соблюдать умеренность, то есть, в частности, не перестараться с поливом.

На начальном этапе морковь и свекла отлично отреагирует на органику — слабый настой птичьего помета или измельченной крапивы. Спустя пару недель можно добавить в подкормку минеральные составы или раствор нашатырного спирта — одна столовая ложка на ведро.

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