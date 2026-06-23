Варикоз начинается незаметно: как сохранить здоровье вен на ногах

Длительное пребывание в одной позе увеличивает риск развития варикоза

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Заболевания сосудов нижних конечностей относятся к числу самых распространенных нарушений.

Заболевания вен нижних конечностей относятся к числу самых распространенных сосудистых нарушений. Варикоз, хроническая венозная недостаточность и отеки развиваются постепенно и долгое время могут не вызывать серьезного дискомфорта. Однако именно на ранних стадиях процесс легче всего контролировать и замедлить его развитие.

Состояние вен напрямую зависит от образа жизни: уровня физической активности, массы тела, привычек и наличия хронических заболеваний. Понимание этих факторов позволяет значительно снизить риск осложнений и сохранить нормальное кровообращение в ногах на долгие годы. Подробнее — в материале 5-tv.ru.

Почему ухудшается работа вен

Венозная система ног работает в условиях постоянной нагрузки. Кровь должна подниматься вверх против силы тяжести, а помогают ей в этом венозные клапаны и сокращения мышц.

С возрастом стенки сосудов теряют эластичность, клапаны начинают работать менее эффективно, и кровь может застаиваться. Это создает условия для расширения вен и развития варикозной болезни.

Движение как основа профилактики

Физическая активность является ключевым фактором поддержания здоровья вен. При работе мышц голени кровь активно продвигается по сосудам, что предотвращает застой.

Наиболее благоприятными считаются ходьба, плавание и умеренная физическая нагрузка. Даже регулярные прогулки способны заметно улучшить венозный отток.

Влияние сидячего образа жизни

Длительное пребывание в одной позе, особенно в положении сидя, ухудшает циркуляцию крови в нижних конечностях. Это увеличивает нагрузку на венозные клапаны и способствует застойным явлениям.

Регулярная смена положения тела и короткие перерывы на движение помогают снизить этот риск.

Лишний вес и сосуды

Избыточная масса тела увеличивает давление на вены ног и ухудшает работу клапанного аппарата. В результате венозный отток замедляется, а нагрузка на сосуды возрастает.

Снижение веса даже на умеренный процент положительно влияет на состояние венозной системы.

Компрессионный трикотаж

В некоторых случаях для профилактики и лечения венозных заболеваний применяется компрессионный трикотаж. Он способствует улучшению кровотока и снижает застой крови в нижних конечностях.

Его использование особенно актуально при длительных поездках, наследственной предрасположенности и уже имеющихся признаках варикоза.

Курение как фактор риска

Курение оказывает негативное влияние на сосудистую систему. Никотин вызывает спазм сосудов и ухудшает питание тканей, что со временем может приводить к повреждению венозных стенок.

Отказ от курения снижает риск развития сосудистых заболеваний.

Важность питьевого режима

Недостаточное потребление жидкости может повышать вязкость крови и ухудшать ее циркуляцию. Это особенно заметно при высоких температурах, длительных перелетах и физических нагрузках.

Поддержание нормального водного баланса помогает снизить нагрузку на сосудистую систему.

Когда стоит обратиться к врачу

Поводом для консультации специалиста являются тяжесть в ногах, отеки, появление сосудистой сетки, ночные судороги и визуально заметные изменения вен.

Ранняя диагностика позволяет предотвратить развитие осложнений и подобрать эффективную терапию.

Состояние вен напрямую зависит от повседневных привычек. Регулярное движение, контроль веса, отказ от вредных привычек и внимательное отношение к первым симптомам позволяют значительно снизить риск венозных заболеваний и сохранить здоровье ног на долгие годы.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.