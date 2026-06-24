Не уши и не шея: на какие зоны люди забывают наносить солнцезащитный крем

Mirror: люди забывают наносить солнцезащитный крем на две зоны

Фото: www.globallookpress.com/Nicolas Maeterlinck

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Именно эти участки кожи нередко получают больше всего ультрафиолетового воздействия и со временем быстрее стареют.

Солнцезащитный крем большинство людей наносят на лицо и иногда на шею. Однако дерматологи отмечают: есть менее очевидные участки, которые остаются без защиты. Именно они нередко получают больше всего ультрафиолетового воздействия и со временем быстрее стареют. Об этом сообщило Mirror.

Почему некоторые зоны остаются без защиты

При нанесении SPF люди обычно концентрируются на центральной части лица и открытых участках тела. Однако ультрафиолет воздействует неравномерно.

Он отражается от поверхностей, попадает под углом и может усиливаться за счет окружающей среды — воды, песка или снега. Из-за этого даже небольшие участки кожи, оставшиеся без крема, получают значительную дозу излучения.

Зона № 1: веки и область под глазами

Первая «забытая» зона — кожа вокруг глаз, особенно верхние веки. Эта область:

очень тонкая и чувствительная,

почти не имеет сальных желез,

быстрее всего реагирует на солнце и обезвоживание.

При этом многие избегают наносить туда крем из-за страха раздражения. Дерматологи отмечают, что именно эта зона часто получает солнечные повреждения, так как солнцезащитный крем либо не наносят вовсе, либо смывают при моргании и потоотделении.

Зона № 2: линия роста волос и пробор

Вторая часто забываемая область — кожа вдоль линии роста волос и пробор. Эта зона регулярно остается без защиты, потому что:

волосы создают иллюзию «прикрытия»,

крем сложно равномерно распределить,

о ней просто не думают при нанесении SPF.

При этом именно на проборе и по линии роста волос нередко появляются признаки фотостарения — пигментация и сухость кожи.

Почему это важно

Ультрафиолетовое излучение является одним из ключевых факторов преждевременного старения кожи. Оно влияет на разрушение коллагена и эластина, что со временем приводит к появлению морщин, снижению упругости и пигментным пятнам.

Особенно уязвимыми становятся участки, которые регулярно остаются без защиты, даже если основная часть лица обработана SPF.

Как правильно наносить защиту

Специалисты рекомендуют не ограничивать нанесение солнцезащитного крема только щеками и лбом. Важно:

наносить SPF на всю область лица, включая веки (если средство подходит для этой зоны),

аккуратно обрабатывать линию роста волос и пробор,

обновлять защиту каждые 2–3 часа при активном солнце,

использовать отдельные средства для чувствительных зон, если обычный крем вызывает раздражение.

По словам дерматологов, эффективность SPF зависит не только от самого средства, но и от того, как его используют. Даже крем с высоким фактором защиты не сможет полностью защитить кожу, если нанести его слишком мало или забыть обновить.

Специалисты рекомендуют наносить солнцезащитное средство за 15–20 минут до выхода на улицу, чтобы оно успело сформировать защитный слой. Для лица и шеи взрослому человеку обычно требуется около половины чайной ложки крема, а для всего тела — примерно 30 миллилитров (около объема небольшой рюмки).

Даже водостойкий солнцезащитный крем необходимо обновлять каждые два часа, а также после купания, интенсивного потоотделения или вытирания полотенцем.

Дерматологи также напоминают, что SPF не отменяет другие меры защиты. В часы максимальной солнечной активности — примерно с 11:00 до 16:00 — лучше по возможности находиться в тени, носить головной убор, солнцезащитные очки и одежду из легких плотных тканей.

Такой комплексный подход помогает снизить риск солнечных ожогов, преждевременного старения кожи и развития новообразований.

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