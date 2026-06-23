Двухмесячный малыш кричал под палящим солнцем у карьера, а его мать «спала» рядом

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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После случившегося семью поставили на профилактический учет.

Оставившая своего двухмесячного ребенка под палящим солнцем жительница подмосковных Котельников, заявила следователям, что в момент инцидента спала на карьере. Кадры с ее показаниями распространила пресс-служба Следственного комитета Московской области.

Она сообщила, что семья отправилась на прогулку, во время которой она и ее муж встретили друзей. Пара пошла выпивать и совсем забыла про малыша. При этом младенец, находившийся все это время в коляске, плакал. Женщина сказала, что не слышала рева из-за сна.

«Значит, это мы уснули на карьере», — оправдалась задержанная.

В ведомстве подчеркнули, что после случившегося было принято решение поставить семью на учет в органах профилактики.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что после инцидента в Котельниках Следком возбудил уголовное дело по статье об оставлении в опасности. Семейную пару обнаружили возле карьера в состоянии алкогольного опьянения. Сейчас ребенок находится под временной опекой бабушки.

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