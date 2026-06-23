Платье молодой жены Егора Бероева намекнуло на скорое пополнение в семье

Фото: © РИА Новости/ Григорий Сысоев

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Об их свадьбе стало известно в феврале этого года. Артист познакомился с Анной после развода с Ксенией Алферовой.

Появление актера Егора Бероева со своей 22-летней женой, балериной Анной Панкратовой, на кинофестивале «Пилот» породило слухи о переменах в паре. Образ супруги может говорить о том, что в семье появится ребенок. Об этом пишет KP.RU.

Девушка появилась на мероприятии в коричневом платье свободного кроя и светлой куртке-косухе, которые скрывали ее живот. Именно такой выбор одежды вызвал бурные обсуждения. Пользователи в соцсетях пишут, что артистка беременна.

Кроме того, поклонники напомнили о том, что Бероева и Панкратову якобы видели в феврале этого года в специализированной клинике репродуктивной медицины, где она сдавала необходимые для родов анализы. Однако никто эту информацию не подтвердил.

Пара приняла участие в фестивале, где представили сериал «Марик». Анна в проекте исполнила одну из главных ролей, а Егор выступил режиссером. Для Бероева картина стала дебютной в новом амплуа.

О свадьбе Панкратовой и Бероева стало известно в феврале этого года. По словам самого актера, с Анной он познакомился спустя несколько месяцев после развода с актрисой Ксенией Алферовой, с которой пробыл в браке 19 лет.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что выбор Бероева поддержала артистка Полина Диброва.

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